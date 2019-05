De ce a fost ironizată Ester Peony după prestația din semifinala Eurovision. VIDEO

Reprezentanta României la Eurovision 2019, Ester Peony, a concurat, joi, în a doua semifinală a evenimentului muzical organizat la Tel Aviv. Ea nu s-a calificat, însă, în marea finală.

Ester Peony a cântat melodia „On a Sunday.” Unii fani au lăudat momentul reprezentantei României, însă alții au ironizat concurenții din țara noastră care se folosesc de mitul lui Dracula, purtând pe scenă ținute care amintesc de vampiri.

„Iubesc România, sper că ea va merge mai departe”, este doar unul dintre mesaje.

???????? Ester Peony with On A Sunday for Romania. Do you want to see her performing on a Saturday too?#DareToDream #Eurovision #ROU pic.twitter.com/KF7JPulrHX — Eurovision (@Eurovision) May 16, 2019

„Mi-a plăcut și sper să se califice, pentru că are un nume grozav”, a scris un alt internaut.

„Piesa mea preferată”, a transmis alt fan.

„Sună ca o melodie de Halloween”, a reacționat o altă persoană.

„E grozavă. E în top 5 favorite.”

Alții au criticat România pentru că folosesc de acest stereotip în momentele muzicale de la Eurovision.

„Dacă îți cauți o iubită goth...”, a scris o altă persoană pe Twitter.

Romania, the place to be when looking for a goth gf #Eurovision pic.twitter.com/SoSEe3aRHn — Lars Nouwen (@Multichef) May 16, 2019

Ester Peony a fost comparată și cu Wednesday din Familia Addams.

„România nu face nimic să schimbe stereotipul privind vampirii și iubesc alta”, a scris un alt internaut.

Romania really does nothing to curb their vampire stereotype and I love it #Eurovision pic.twitter.com/xGMvIr5TuT — Šviesa (@Smoland_G) May 16, 2019

„Votez pentru România la Eurovision”, a transmis o altă persoană.

A doua semifinală a Eurovision 2019 a avut loc joi seară la Tel Aviv.

