Lucy Lawless, dezvăluiri despre rolul care a făcut-o celebră: ”Să fiu ”Xena: Prințesa războinică" a fost o mare glumă!”

Serialul a constat în 134 de episoade, care au fost difuzate timp de șase sezoane.

Surprinzător, Lucy Lawless nu era foarte încântată de scenele de acțiune ale serialului, însă și-a păstrat spiritul de luptă mult după ce "Xena" s-a încheiat, în 2001, în special în ceea ce privește dorința de a crea povești în care crede.

Într-un interviu pentru Business Insider, Lawless a mărturisit că a urât cascadoriile din "Xena".

Jurnalist: Au trecut peste 20 de ani de când "Xena: Warrior Princess" s-a încheiat. Dacă ai avea șansa să faci totul din nou, ce ai face diferit în legătură cu serialul?

Lucy Lawless: ”Ei bine, sunt unele lucruri pe care probabil le-aș fi lăsat pentru CGI, cum ar fi respirația de foc ... care mi-a zburat sprâncenele! Chestii nebunești de genul ăsta. Nu aș fi făcut toate lucrurile în care am fost rănită - mi-am rupt pelvisul în emisiunea lui Jay Leno făcând o scenetă cu "Xena", fără de care aș fi putut trăi. În rest, nu prea multe altele. A fost foarte distractiv.”

Profimedia

Jurnalist: Există ceva în legătură cu serialul care inițial nu ți-a plăcut, dar cu timpul ai acceptat?

Lucy Lawless: ”Da, acțiunea! Am urât-o în fiecare zi din viața mea, iar acum voi spune că nici nu vreau să o mai fac vreodată, dar mi-a făcut un mare bine, pentru că am fost forțată să învăț lucruri la care nu aveam nicio speranță la școală.

Porecla mea la școală era "Neco", de la necoordonat. Apoi, brusc, să mă trezesc distribuită în rolul "Xena: Prințesa războinică" a fost o mare glumă cosmică.”

Jurnalist: Xena a devenit un simbol homosexual datorită relației sale neoficiale cu Gabrielle. Dacă s-ar reuși vreodată să se facă o reluare, ai prefera să vezi o Xena gay?

Lucy Lawless: ”Nu cred că asta ar fi demn de remarcat în zilele noastre, nu-i așa? Copiii par a fi atât de familiari cu toate chestiile astea. Ar fi complet bine. Aș prefera asta? Da, ei bine, cred că acest caz a fost rezolvat până la sfârșitul serialului. Am fost ceva de genul: "Nu, ea este total gay.”

Dar ei nu au spus-o, pentru că, în acele zile, oamenii pentru care acest lucru ar fi fost împotriva convingerilor lor, sau orice naiba gândeau, și care nu au vrut să înțeleagă, nu au trebuit să facă asta. Oamenii care doreau să înțeleagă, înțelegeau. Deci, a fost o treabă pe toate nivelurile în acea perioadă. Dar cred că ea a fost cu siguranță gay, și că a făcut parte din planul principal.

Acum, uitându-mă în urmă, toți scenariștii știau ce fac, iar fanii s-au prins imediat. Renee [O'Connor] și cu mine am fost ultimele care am aflat. Am văzut mesajul transmis de la Village Voice că personajele noastre au fost de la început țintite să fie un cuplu de simboluri gay. Ne-am gândit: "Ce? Nu e hilar?" Ei bine, am crezut că a fost cool, și interesant, și edgy. Dar nu am avut nicio idee că acesta a fost planul de la început.”

Profimedia

În prezent, Lucy Lawless, în vârstă de 56 de ani, joacă într-un nou serial, care se numește "My Life is Murder".

În serial, ea interpretează pe detectivul privat Alexa Crowe, care are talentul de a rezolva crime bizare care se petrec în Australia și Noua Zeelandă.

