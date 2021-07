Lost Frequencies ajunge din nou în România, pe Cluj Arena. Mesajul său pentru fanii UNTOLD

Spui Lost Frequencies și prima imagine care îți vine în minte e a unui tip care zâmbește mereu, iar primul lucru la care te gândești e: "Reality", Are U With Me" și amintirile alea faine de la festivalul la care ai ajuns acum doi ani.

Producătorul belgian este considerat revelația curentului Electronic Dance Music de azi și este unul dintre cei cei mai buni DJ din lume, anunțati pentru cea de-a 6 ediție a festivalului UNTOLD.

Felix de Laet a avut un debut incredibil in 2014, moment în care a lansat un worldwide hit single: "Are You With Me", apărut cu sub label-ul The Bearded Man parte a gigantului Armada Music.

Pentru primul single a fost recompensat cu Discul de Aur, a urmat Platina, locul 1 in chart-urile din întreaga lume, dupa care "Are You With Me" a castigat titlul "Most played record in Europe".

A urmat "Reality" piesa la care a lucrat cu Janieck Devy. La o săptamână de la lansare a ajuns NO1 in chart-urile din Belgia, Germania.

Acesta a fost doar inceputul, în acest moment belgianul bifează cele mai mari festivaluri din lume și rezidențe în cele mai mari cluburi.

Acum trei ani, în Mainstage-ul Neversea, Felix De Laet aka Lost Frequencies a declarat că energia publicul din Romania este incredibilă și o descria în patru cuvinte: ”love”, ”happiness”, ”good vibes”.

În ultimele 15 luni a stat mult în studio, a produs multe piese noi, ultima a apărut pe 9 iulie, fiind o versiune remix pentru “Never Going Home” de la Kungs.



În 2021 Lost Frequencies ajunge din nou în România, pe Cluj Arena în calitate de headliner. Are un și mesaj pentru fanii UNTOLD: