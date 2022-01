Liviu Mihalca a fost descalificat de la Survivor: Îmi e frică să mai intru pe traseu din anumite motive

Pro TV

Liviu Mihalca, din echipa Războinicilor la Survivor România 2022, este primul concurent care părăsește show-ul.

"Consider că pentru mine și pentru toată lumea sănătatea fizică și psihică e primordială și consideră că în echipa asta noi ne-am format ca un pumn. Dacă un deget se rupe, trebuie pansat. Consider că acel deget am fost eu și cel mai bun pansament pentru mine ar fi înlocuirea mea sau părăsirea concursului pentru că de când am ajuns aici nu mă pot numi cel mai bun supraviețuitor. Există aici persoane mult mai competitive decât mine, cum ar fi chiar faimoșii pentru că ei au supraviețuit în condiții mult mai grele decât noi. Îmi e frică să mai intru pe traseu din anumite motive. Consider că în starea mea nu o să reușesc să fiu prea energic, nu reușesc să mă acomodez și nu vreau să îi trag în jos și pe colegii mei, vreau să îi susțin și poate că în locul meu cineva merită mai mult să fie aici", a spus Liviu Mihalca.

