Legendarul Tiesto a lansat o nouă producție

În 2000 nu exista Facebook, nu aveam Instagram, nu aveam UNTOLD & NEVERSEA, dar era anul în care un superstar global, pe nume Tiesto, cunoscut atunci ca DJ Tiesto, făcea magie la fiecare apariție live.

Pentru celebrul DJ ultimii ani au fost ca o călătorie cu momente speciale care l-au definit ca artist. Pe lângă succesele de club, Tiesto a fost premiat de industria dance - TMF Awards, MTV, Dutch DJ și multe discuri de aur.

Are și momentele lui, care l-au determinat să meargă mai departe, să se reinventeze și a fost ales de cititorii DJ Mag - NO 1 DJ.

Există cei care consideră că e un produs comercial, există însă mai mulți care-i adoră munca și vibrează la fiecare măsură, set, track; ne place sau nu, scena muzicii electronice nu ar fi aceiași fără olandezul zburător, Tiesto.

În 2019 a venit cu câteva track-uri care au devenit hit-uri de club, festival și chart: "God Is A Dancer" (feat. Mabel), "Ritual" (feat. Rita Ora) , "Can You Feel It" și nu se oprește aici.

Într-o postare pe contul de Instagram, Tiesto a anunțat lansarea unui nou single.

Piesa, la care a lucrat cu solistul britanic Stevie Appleton, se intitulează "Blue" și o poți asculta aici.