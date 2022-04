Kids Choice Awards 2022. Cine sunt starurile favorite ale copiilor

În Statele Unite, a venit rândul copiilor să îşi aleagă favoriţii din showbiz, în cadrul spectacolului Kids Choice Awards.

Gala desfăşurată în Santa Monica a fost plină de bună-dispoziţie, iar trofeele au curs pe bandă. Ed Sheeran, Adele ori Scarlett Johansson au fost printre preferații celor mici.

"Bine aţi venit la gala Kids' Choice Awards 2022!".

Veselie şi distracţie cât cuprinde la eveniment, mai ales că pe scenă au urcat multe vedete.

La capitolul cel mai bun artist nou, inimile copiilor au fost cucerite în ultima perioadă de...

Olivia Rodrigo: "Salutare tuturor! Aş fi vrut să fiu acolo să iau personal acest premiu, dar momentan sunt în turneu".

Cât priveşte trofeul pentru cea mai bună trupă, acesta a fost adjudecat de formaţia sud-coreeană BTS.

"Trupa BTS vă salută! Vă mulţumim că ne-aţi votat drept cea mai bună trupă!".

"Spiderman No Way Home" a fost votat filmul preferat al puştilor. Actorul principal nu a putut fi prezent fizic la eveniment, dar a ţinut să le transmită un mesaj fanilor.

Tom Holland: "Îmi pare rău că nu am putut fi alături de voi în această seară, dar vreau să profit de ocazie pentru a vă mulţumi din toată inima pentru că aţi făcut din "Spiderman No Way Home" cel mai bun film al anului".

Nu a lipsit tradiționala baie cu lichid verde și vâscos

"America's Got Talent" a fost numită emisiunea preferată a copiilor din Statele Unite.

"Vă iubim! Vă mulţumim enorm! Cel mai bun premiu pe care poţi să îl primeşti este din partea copiilor, pentru că ei spun mereu adevărul. Vă mulţumim mult! Vă iubim!".

Iată şi restul câştigătorilor.

”Cea mai bună voce dintr-un desen animat - Scarlett Johansson

Cel mai bun cântăreţ - Ed Sheeran

Cea mai bună cântăreaţă - Ariana Grande

Cel mai bun sportiv - Tom Brady

Iar artistul vostru preferat este Adele

Felicitări tuturor câştigătorilor!”.

La ceremonie a fost respectată tradiția băilor cu lichid verde, lipicios. Nici prezentatorii galei nu au scăpat.