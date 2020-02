Joseph Hadad a ajuns de urgență la spital

Chef Hadad, jurat în cel mai nou sezon al emisiunii MasterChef, a trecut prin momente grele miercuri.

La locuința celebrului bucătar a ajuns de urgență un echipaj SMURD care l-a transferat la spital. Ulterior, acesta a precizat într-o postare pe Facebook că a suferit o cădere de tensiune, ca urmare a suprasolicitării.

„Dragii mei, mulțumesc tuturor pentru mesajele de îngrijorare și mulțumesc celor din presă care s-au interesat de starea mea. Acum ma simt mai bine, totul este sub control. Dimineață am ajuns la spital pentru că nu m-am simțit bine și, ca un om precaut, am preferat să nu aștept fără să iau măsuri. Se pare că am avut o cădere de tensiune urmare a suprasolicitării. Vă doresc tuturor sănătate și, la cel mai mic semn dat de corp, mergeți la medic”, a transmis Chef Hadad.