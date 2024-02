John Travolta împlineşte 70 de ani. Lucruri mai puțin știute despre actorul american. La ce vârstă a abandonat școala | FOTO

Rolul Vinnie Barbarino din seria tv Welcome Back, Kotter i-a adus statutul de star, după care au urmat apariţiile sale în The Devil's Rain (1975) şi Carrie (1976). Recunoaşterea internaţională a venit odată cu musicalurile de succes Saturday Night Fever (1977) şi Grease (1978), conform site-ului biography.com.

Au urmat apariţii în filmele Moment by Moment (1978), Urban Cowboy (1980), Staying Alive (1983), Two of a Kind (1983), Perfect (1985), iar la finalul anilor '80 a jucat în seria Look Who's Talking alături de Kirstie Alley. În 1994 a avut o revenire spectaculoasă cu Pulp Fiction, unde l-a interpretat pe Vincent Vega, rol pentru care a primit în 1995 a doua nominalizare la Oscar, menţionează imdb.com. Au urmat proiecte cinematografice ca Get Shorty (1995, pentru care a primit Globul de aur), Broken Arrow (1996), Phenomenon (1996) Primary Colors (1998), The General's Daughter (1999), Battlefield Earth (2000).

În anul 1998, Travolta a fost distins cu premiul Britannia de către British Academy of Film and Television Arts (BAFTA). Tot în 1998, Travolta a obţinut premiul Lifetime Achievement la Festivalul Filmului din Chicago, arată imdb.com.

În 2001 a jucat alături de Halle Berry, Hugh Jackman şi Don Cheadle în Swordfish, urmat de peliculele Love Song for Bobby Long (2004), Ladder 49 (2004), Wild Hogs (2007). Tot în 2007 a jucat în travesti în musicalul Hairspray, unde a interpretat rolul unei mame, performanţă pentru care a primit din nou o nominalizare la Golden Globe, mai menţionează imdb.com.

Anul 2011 i-a adus distribuirea în filmul Gotti, dar filmările au început abia în 2016, împreună cu Al Pacino, Joe Pesci, iar premiera a avut loc în 2018. Din filmografia lui Travolta mai amintim: The Forger (2014), Life on the Line (2015), Criminal Activities (2015), In a Valley of Violence (2016), Speed Kills (2018).

Premii și distincții

John Travolta a primit, la 6 mai 1985, în semn de recunoaştere a meritelor sale artistice, o stea pentru film, în partea de nord, aria 6901, pe Bulevardul Walk of Fame din Hollywood, menţionează walkoffame.com.

În 2019, la participarea sa la cel de-a XIV-lea Festival de Film de la Roma, desfăşurat în perioada 17-27 octombrie, John Travolta s-a declarat "mândru" că a jucat în filme "atemporale", potrivit EFE.

Travolta a fost recompensat cu Premiul pentru cel mai bun protagonist, pentru interpretarea sa magistrală în filmul The Fanatic, regizat de Fred Durst, în care joacă rolul unui fan obsedat de eroul său de acţiune preferat, care îi ocupă întreaga viaţă. Potrivit actorului, filmul nu prezintă doar spaima pe care o pot provoca fanii vedetelor lor preferate, ci şi pasiunile ascunse pe care aceştia le trezesc în interiorul lor.

La primirea premiului, Travolta a ţinut să rememoreze câteva perioade din cariera sa şi s-a declarat "mândru" de toate filmele sale, inclusiv de primele sale roluri, precum cel a lui Tony Manero din Saturday night fever (1977), care i-a adus prima nominalizare la premiile Oscar. A ţinut să reamintească şi de musicalul Grease (1978) sau de Pulp Ficton (1994) al lui Quentin Tarantino, toate filme "atemporale" din istoria cinematografiei.

El a mulţumit publicului pentru a-i fi permis să dezvolte şi roluri mai atipice, precum cel al unei femei în Hairspray (2007), al unui aspirant la preşedinţia SUA în Primary colors (1998), sau al unui avocat în producţia de televiziune American Crime Story despre cazul lui O.J Simpson (2016).

În luna aprilie 2023, faimosul costum alb purtat de actorul John Travolta în filmul Saturday Night Fever (1977), estimat la 200.000 de dolari, a fost pus în vânzare în cadrul unei licitaţii, informa AFP. Costumul, constând în trei piese din poliester, cu ajutorul căruia John Travolta a făcut să bată mai tare inimile multor spectatoare din anii '70, a fost scos la licitaţie cu ocazia unui eveniment ce a fost organizat în California la 22 şi 23 aprilie. El a reprezentat piesa centrală a licitaţiei "Hollywood: Classic and Contemporary", organizată de casa Julien's Auctions în cartierul Beverly Hills din Los Angeles.

În mai 2023, John Travolta, alături de actorii Viggo Mortensen, Courtney Love, Shia LaBeouf, Al Pacino, a făcut parte din distribuţia unui thriller despre asasinarea fostului preşedinte american John F. Kennedy, intitulat Assassination, informa site-ul revistei Variety.

Regizat de David Mamet, câştigător al premiului Pulitzer, nominalizat la Oscar şi cunoscut pentru producţii precum "Heist" şi "Wag the Dog", filmul are la bază un scenariu scris de Mamet şi Nicholas Celozzi, cel din urmă inspirându-se din viaţa unuia dintre unchii săi, liderul mafiei din Chicago Sam Giancana, care ar fi jucat un rol important în orchestrarea asasinării preşedintelui Kennedy.

Lucruri mai puțin știute despre John Travolta

· John Travoltaa abandonat studiile la 16 ani pentru a începe o carieră de actor şi la scurt timp deja era cunoscut pe Broadway.

· A devenit faimos cu cu rolul din Saturday Night Fever, din 1977.

· Pe lângă actorie, marea pasiune a lui Travolta este aviația, conform facts.net. Actorul este pilot profesionist și deține mai multe avioane, inclusiv un aeroport privat în Florida.

· A fost onorat cu o stea pe Hollywood Walk of Fame în 1985.

· Actorului îi place să exploreze adâncurile oceanului, iar în acest sens deține certificat de scafandru.

· Dragostea lui pentru aviație l-a determinat să devină instructor de zbor certificat, permițându-i să-și împărtășească pasiunea și cu alții. În plus, el este pilot licențiat pentru avioane Boeing 707.

· Este pasionat de mașinile clasice și deține o colecție de vehicule de epocă.

· El a fost onorat cu mai multe premii pentru întreaga sa carieră și pentru contribuțiile din industria filmului.

· Actorul a oferit vocea personajului Bolt în filmul de animație cu același nume (2008).

