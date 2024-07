John Cena, unul dintre cei mai mari luptători din toate timpurile, și-a anunțat retragerea din activitate. Mesajul de adio

Starul american de lupte John Cena a anunțat că se retrage din competiția World Wrestling Entertainment (WWE), scrie Sky News.

Vorbind la evenimentul Money In The Bank din Toronto, vedeta de 47 de ani a spus că ultimele sale apariții vor fi la Royal Rumble, Elimination Chamber și WrestleMania 41 din Las Vegas, în 2025.

John Cena a spus că a petrecut peste două decenii în WWE, iar de-a lungul carierei sale a cunoscut o „prosperitate incredibilă”, dar și „dificultăți extraordinare”.

BREAKING NEWS: John Cena announced at #MITB he will retire from in-ring competition in 2025.#ThankYouCena pic.twitter.com/6TPnYI5iU2