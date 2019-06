Jennifer Aniston și Adam Sandler, din nou împreună într-o comedie difuzată de Netflix

Jennifer Aniston şi Adam Sandler şi-au dat întâlnire pe covorul roşu de la Hollywood. Motivul? Premiera filmului "Murder Mistery", în care cei doi actori îndrăgiţi sunt vedetele pricipale.

În faţa a numeroşi jurnalişti, cei doi nu s-au abţinut să îşi arate semne de afecţiune, semn că sunt foarte apropiaţi.

Adam Sandler, actor: Suntem prieteni foarte buni de mult timp. De când eu eram mai slab şi ea avea vreo 20 de ani. Ne cunoaştem aşadar de foarte mult timp. Cred că e foarte amuzantă. E o persoană minunată şi ador să facem filme împreună.

La rândul său, partenera sa din film, Jennifer Aniston, a confirmat că adoră să joace în filme alături de Adam Sandler.

Jennifer Aniston, actriţă: E ca şi cum te-ai duce într-o tabără de vară. Şi mă refer la cea mai tare vacanţă de vară pe care ai putea să o ai cu familia, o familie pe care o iubeşti din toată inima.

Filmul, la care cei doi actori au muncit mai bine de un an, prezintă povestea unui cuplu care pleacă într-o vacanţă în Europa. Aici, o întâmplare face că cei doi soţi să fie invitaţi la ziua de naştere a unui miliardar, doar că acesta este asasinat chiar în faţa lor.

Reporter: Ai avut parte de multă acţiune în film?

Jennifer Aniston: Am condus acea maşină de curse.

Reporter: Şi cum a fost?

Jennifer Aniston: Înfricoşător... înfricoşător şi ei nici măcar nu au..., adică am făcut mai mult decât am fost plătită.

Pelicula despre care producătorii spun că este o comedie care ne va face să râdem în hohote, va fi difuzată de Netflix începând cu 14 iunie.

