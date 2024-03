Iulia Vântur: „De fiecare dată când vin în țară, mi se spune că m-am despărțit”. Ce cadou i-a dat Măruță pentru Salman Khan

Iulia Vântur: „Foarte bine sunt, am văzut-o pe mama, l-am văzut pe tata! Am avut show în Dubai și am zis că, dacă sunt mai aproape... Am vrutt să îi chem pe ai mei acolo, dar cățelușul meu e foarte bătrân și au zis să stea cu el. Mă încarc cu energie aici, sunt acasă. De vreo șapte ani m-am mutat, cred, cam așa, înainte mai mergeam câteva luni. Vin cam la trei luni.”

​Chiar dacă nu a fost Iulia Vântur la eveniment, aceasta știe despre tot ce s-a întâmplat. Directori executivi din domeniul tehnologiei, vedete de la Bollywood, celebrități pop sau nume cunoscute precum Bill Gates sau Mark Zuckerberg au luat parte la evenimentul de trei zile găzduit de magnatul miliardar Mukesh Ambani, care a sărbătorit "pre-nunta fiului său", Anant, cu Radhika. Mai mult, barmanul român Valentin Luca a pregătit cocktail-uri la evenimentul pe care l-a evaluat la 200 de milioane de euro.

Iulia Vântur: „Bine, mă duc la nunta din iulie. Sper să nu fie de ziua mea, că nu știu exact data. Ce să zic, de fiecare dată când plec din India și vin în țară, mi se spune că m-am despărțit. Chiar nu am voie să vin la mine în țară?”

La plecarea Iuliei din platou, s-a lăsat chiar și cu daruri:

​Măruță: Te așteptăm cu mare drag de fiecare dată! Să îl saluți pe Salman! Îi duci o pălincă lui Salman Khan dacă își dau?

Iulia Vântur: Da! Îi duc tatălui lui! I-am mai dus și i-a plăcut țuica!

Măruță: Îmi faci și mie o poză cu domnul Salman Khan când ține țuica!

Iulia Vântur: Bine, dar ți-o trimit numai ție! Ce frumos!

