”Ion Șmecheru”, tânărul promovat de Culiță și Iancu Sterp a murit

Moartea tânărului a fost confirmată de Culiță Sterp, care a oferit mai multe detalii despre moartea prietenului lui.

Pe pagina sa de Facebook, artistul a dezvăluit că Ion a murit după ce a intrat în comă alcoolică.

„Băutura nu e bună fraților, noi tot timpul i-am spus să o lase mai moale și am vrut sa îl aducem pe drumul cel bun, dar e foarte greu cand ești dependent. El de o luna de zile era in concediu si a cam băut in fiecare zi, astazi a intrat in coma alcoolica si din păcate nu s-a mai trezit, i-a cedat organismul! ”, a mărturisit Culiță Sterp, pe rețeaua de socializare.

„Anul trecut pe vremea asta eram bucuroși cu toții deoarece îi ridicasem casa lui Ion iar el era cel mai fericit deoarece pentru prima data avea propria lui locuința. Cu durere in suflet vă anunț căci omul care era mereu plin de viața, haios și ne făcea sa zâmbim, Ion șmecherul, a încetat din viața ! Vestea proasta am primit-o chiar acum și voiam sa o împărtășesc și cu voi deoarece știu cât de mult îl iubeați. Dumnezeu să-l odihnească în pace! O să ne lipsească Ion al nostru”, a mărturisit Iancu Sterp într-o postare de pe Facebook.