Imaginea controversată postată de o tânără pe Instagram. Detaliul care a provocat furie

Rusoaica Xenia Tchoumi, influencer pe Instagram, s-a aflat în mijlocul unei controverse după ce a postat o imagine cu referire la atacurile din 11 septembrie 2001.

Tânăra de 32 de ani, care se bucură de peste 1,5 milioane de followers, a postat o fotografie cu ea, la New York, cu mesajul "Making it dramatic since 2001 #nyfw2019". În spatele ei se vede One World Trade Center.

Imaginea controversată în galeria foto

Potrivit Daily Mail, rusoaica ar fi postat imaginea în jurul orei 8.46, când în urmă cu 18 ani un avion a intrat în Turnurile Gemene de la New York.

Rusociaca a fost imediat taxată de internauți, care i-au scris că nu pot glumi pe seama evenimentelor din data de 11 septembrie 2001.

"Un mesaj cu referire la 9/11 nu este o glumă", a scris un internaut, în timp ce un altul a catalogat postarea ca fiind nepotrivită.

După numai 10 minute, mesajul scris de Xenia a fost modificat, putându-se citi "Making it dramatic for fashion week #nyfw2019". ("Am reușit în mod dramatic să ajung la Săptămâna modei #nyfw2019").

