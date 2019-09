I-a povestit fiicei lui că a avut o relaţie cu Salma Hayek. Ce a făcut când fata a râs de el

Tânăra din Mexic a povestit pe Twitter cum timp de ani de zile tatăl ei s-a lăudat că a avut, atunci când era tânăr, o scurtă relaţie de o săptămână cu Salma Hayek. Fiica sa a fost convinsă că e o miciună şi a râs de el – până când bărbatul i-a arătat fotografii vechi de ani zile cu el şi cu Salma, în ipostaze care indică clar că cei doi sunt măcar prieteni.

Deşi nu şi-a divulgat identitatea, fata a precizat că în imagini apare şi mătuşa sa, nimeni alta decât este celebra actriță și prezentatoare de televiziune mexicană Yolanda Andrade. Aceasta este o veche prietenă a lui Hayek şi lucrează ca producător în noul ei proiect pentru Netflix, ceea ce nu face decât să întărească povestea bărbatului.

Cei care au văzut postarea i-au dat „tag” Salmei, sperând ca vedeta să reacţioneze şi să dea mai multe detalii despre această întâmplare din tinereţea sa.

my dad has been telling me he dated salma hayek for a weekend like all my life and i never believed him until he sent me these pics of him partying w her and all my tias pic.twitter.com/hG3Bojtrq4