Salma Hayek, la 53 de ani! Fotografia publicată de vedetă a stârnit numeroase reacţii. FOTO

Salma Hayek împlineşte azi 53 de ani. Frumoasa actriţă a marcat momentul cu o fotografie demnă de coperta unei reviste glamour. Vedeta arată impecabil.

"Da, am 53 de ani! Şi ce?", a scris Salma la descrierea fotografiei în care apare într-un costum de baie.

Ţinuta îi scoate în evidenţă trupul impecabil şi formele de invidiat. Iar atitudinea afişată în poza nu face altceva decât să întărească faptul că actriţă se simte excelent în ciuda vârstei biologice.

În 2017, Salma glumea în legătură cu vârsta ei şi spunea că trebuie să se menţină în formă pentru a putea să păstreze lângă ea un soţ miliardar, făcând referire la partenerul ei Francois-Henri Pinault.

"Am 50 de ani. De ce trebuie să arăt mereu impecabil? Deja am lângă mine tot ce îmi trebuie. Dar apoi îmi spun că nu vrea să pierd ce am lângă mine", spunea râzând Salma.