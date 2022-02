HBO Max se lansează oficial în România de Ziua Femeii, 8 martie 2022, cu o ofertă specială

HBO Max

HBO Max, platforma de streaming premium a companiei Warner Media, se lansează oficial în România chiar de Ziua Femeii, în 8 martie 2022.

Anunțul a fost făcut oficial pe site-ul HBO Max România, unde se precizează faptul că HBO Max va înlocui HBO GO, serviciul de streaming al HBO, care este activ acum în România.

Noua platformă de filme și seriale va fi disponibilă la preţul de 4,99 de euro pe lună, însă vine cu reduceri de preţ pentru abonamentele încheiate până la 31 martie.

”Pentru a sărbători lansarea HBO Max, abonații noi și cei existenți beneficiază de o ofertă extraordinară: reducere de 33% la abonament – pe perioadă nelimitată!: 3,30 euro pe lună, în loc de 4,99 euro pe lună.” - se arată pe site-ul companiei.

Iată doar câteva dintre cele mai bune filme și seriale care vor putea fi văzute pe HBO Max România:

- seria de filme Stăpânul Inelelor

- Joker

- Friends

- Games of Thrones

- Sopranos

- Harry Potter

- Aquaman

- Cernobîl

- Dunkirk

- 2001: odiseea spațială

- Batman vs Superman

HBO Max va permite abonaților să creeze 5 profiluri și să folosească 3 streamuri simultane, precum şi un număr nelimitat de dispozitive înregistrate pentru fiecare abonament.

”Odată cu lansarea HBO Max pe 8 martie, contul tău HBO GO va deveni cont HBO Max. Așa că vei avea acces instant la HBO Max dacă ești deja abonat HBO GO. Un motiv în plus să îți creezi un cont HBO GO chiar acum!

Dacă te-ai abonat la HBO GO printr-unul dintre partenerii noștri, contul tău va deveni HBO Max în momentul lansării. Partenerii noștri te vor contacta în curând pentru a-ți oferi toate detaliile.

Odată cu lansarea HBO Max, aplicația HBO Go nu va mai funcționa și vei fi îndrumat să descarci noua aplicație HBO Max.” - se mai arată pe site-ul HBO Max România.