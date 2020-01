Harry și Meghan au declarat război presei tabloide după mutarea în Canada

Potrivit cotidianului The Guardian şi postului de televiziune Sky News, avocaţii cuplului princiar susţin că aceste fotografii au fost realizate de un fotograf ascuns în tufişuri fără ştirea lui Meghan Markle, când aceasta se afla pe Vancouver Island.

Ducii de Sussex s-au plâns de faptul că paparazzi echipaţi cu teleobiective se află în permanenţă pe Vancouver Island pentru a-i spiona, transmite AFP, conform news.ro.

The Sun şi Daily Mail au publicat marţi imagini în care fosta actriţă apare purtând-l pe fiul său de opt luni într-un port-bebe în timp ce îşi plimba cei doi căţei.

