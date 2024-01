Începe sezonul premiilor de la Hollywood. Actorii au vorbit despre cum fac față avalanşei de atenţie

Actorii se gândesc cum să se bucure de această avalanşă de atenţie şi cum să supravieţuiască suişurilor şi coborâşurilor, potrivit Reuters.

Britanica Carey Mulligan, nominalizată de două ori la Oscar şi care anul acesta candidează la Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă pentru rolul din "Maestro", a trecut direct la subiect: "Oh, bucură-te şi distrează-te şi nu o lua prea în serios".

Mulligan s-a declarat încântată de ceea ce ea numeşte "o frumoasă camaraderie" de actriţe nominalizate în acest an, printre care Margot Robbie, Emma Stone, Lily Gladstone şi Greta Lee.

Câştigătoarea unui premiu Oscar, Stone, nominalizată la Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă pentru rolul din "Poor Things", a recunoscut că sezonul premiilor este atât "foarte stresant, cât şi foarte interesant".

La Festivalul de Film de la Palm Springs, săptămâna aceasta, nominalizaţii la Globurile de Aur au împărtăşit amestecul lor de euforie, dezorientare şi nevoia de a avea grijă de mintea, corpul şi spiritul lor. Sezonul se desfăşoară până la Oscarurile din 10 martie şi include mai multe opriri la gala de premiere şi nenumărate interviuri.

"Este multă atenţie asupra proiectului, asta este bine, dar în acelaşi timp pot înţelege cum cineva poate fi puţin siderat de acest circ galopant", a declarat Jeffrey Wright, nominalizat la categoria cel mai bun actor pentru "American Fiction", adăugând: "Vreau ca filmul nostru să fie văzut".

Colman Domingo, în cursa pentru primul său Glob de Aur pentru cel mai bun actor în "Rustin", a declarat că sfatul pe care îl primeşte de la actorii care au trecut prin sezonul premiilor este să se concentreze pe a avea grijă de sine. "Aşa că nu vă gândiţi la cine câştigă, nu vă gândiţi la aceste lucruri", a spus Domingo. "Gândeşte-te la a fi prezent şi a te bucura de moment. Şi cred că asta este ceea ce voi face".

Danielle Brooks, nominalizată şi ea la primul ei Glob de Aur pentru rolul secundar din "The Color Purple", a spus că se află pe "Cloud Nine". "Am mai făcut aceste lucruri înainte, dar ca ansamblu, aşa că a avea acest moment în mod individual mă face să plâng, pentru că sunt ca şi cum 'Da, este timpul meu'', a spus Brooks.

Actorul irlandez Cillian Murphy, nominalizat la categoria cel mai bun actor pentru rolul principal din drama istorică "Oppenheimer", a declarat că se bucură să întâlnească actori şi regizori pe care îi admiră de ani de zile. "Abia acum încep să discut cu ei din punct de vedere social. Nu ai ocazia să faci asta atât de des", a spus Murphy.

Mark Ruffalo, nominalizat pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru "Poor Things", a declarat că priveşte sezonul premiilor într-un mod nou acum că este puţin mai în vârstă. "Acum sunt la acea vârstă la care s-ar putea să nu mai fie multe dintre acestea şi pot să le apreciez într-un mod diferit faţă de cum am făcut-o vreodată", a spus Ruffalo, care are 56 de ani.

Sursa: News.ro
Dată publicare: 06-01-2024 13:51