Giani și Dorel dezvoltă o nouă afacere: „Tabere și excursii S.R.L.” Las Fierbinți, lider absolut de audiență

Celentano și Firicel au fost eroii în rezolvarea unui caz penal din Fierbinți. Cei doi s-au dus acasă la vecinul lor, iar acolo au descoperit o colecție impresionantă de băuturi extrem de rare, furată acum un an: „Sunt ca un copil care se uită și vede pentru prima dată în viața lui un brad cu globulețe!”, a spus Celentano. Cei doi amici au început să deguste toate conținuturile din sticlă, însă au fost prinși asupra faptului chiar de hoțul lor: „Numai sticla asta de vin e 100.000 de euro. Vă omor pe toți!”, i-a amenințat acesta. Fără să stea pe gânduri, Firicel i-a dat doi pumni, escrocul a leșinat, iar poliția l-a arestat.

Vasile i-a prins în flagrant pe Dalida și Robi și a ales să îi confrunte: „Vouă nu vă e rușine? Eu ce am ajuns în satul ăsta? Eu sunt primar sau măscărici? E normal așa ceva? Dalido, tu nu-ți mai împarți șpaga cu mine?”, le-a bătut primarul obrazul. Însă secretara și polițistul i-au recunoscut șefului lor adevăratul motiv pentru care au luat mită fără știrea lui: „Pentru ei am cerut, domn primar. Pe cuvântul meu dacă am luat ceva acasă!”, a mărturisit Dalida în timp ce îi arăta un grup de copii sărmani. Vasile i-a felicitat pe Robi și Dalida pentru inițiativă și le-a oferit o sumă de bani pentru copii.

Și aseară, episodul a fost lider absolut de audiență, în intervalul orar 20:26 – 21:30. În rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, PRO TV avea 9.9 puncte de rating și 28.9% cotă de piață, cifre mai mari față de locul 2 care avea doar 7.4 puncte de audiență și 21.5% share. De-a lungul difuzării, aproape 1.8 milioane de români au râs și s-au relaxat, iar în minutul de aur, la ora 21:16, peste 2 milioane de telespectatori erau cu ochii pe PRO TV!

În această seară, se anunță un mare protest în Fierbinți, iar primarul va face tot posibilul să îl oprească: „Află cine e agitatul ăsta care la ora 14:00 n-are somn!”, îi va ordona Vasile omului său de încredere, Robi. Rămâne de văzut care este motivul protestului și dacă polițistul îl va putea întrerupe. Între timp, Giani și Dorel vor pune bazele unei noi afaceri: „Tabere și excursii S.R.L.”. Cum au reușit această performanță? Fratele lui Bobiță a găsit pe jos 20 de tichete de vacanță în valoare de 250 de lei. Dacă afacerea va fi una înfloritoare, vom afla în câteva ore.

Noul sezon Las Fierbinți este în fiecare marți, miercuri și joi, de la ora 20:30, la PRO TV. Serialul poate fi urmărit în avans pe VOYO.

