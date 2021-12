George Clooney a refuzat 35 de milioane de dolari pentru o zi de muncă. Cum și-a motivat decizia

Profimedia

Actorul George Clooney a declarat că i s-au oferit 35 de milioane de dolari pentru "o zi de muncă", însă a refuzat oferta, relatează vineri dpa.

Vedeta de la Hollywood a afirmat că i s-a oferit să joace într-o reclamă a unei companii aeriene însă, după ce a discutat cu soţia sa Amal, avocată pentru drepturile omului, a hotărât să refuze.

"Mi s-au oferit 35 de milioane de dolari pentru o zi de filmări la o reclamă a unei companii aeriene, însă am vorbit cu Amal despre asta şi am decis împreună că nu merită", a declarat George Clooney pentru The Guardian.

"Reclama era (asociată cu) o ţară care, deşi este un aliat, uneori ridică semne de întrebare, aşa că m-am gândit 'Ei bine, dacă trebuie să irosesc un minut, nu merită' ".

Clooney, care a împlinit 60 de ani în mai, s-a căsătorit cu Amal în 2014. Cuplul are doi copii, gemenii Ella şi Alexander, născuţi în iunie 2017.

Vorbind despre creşterea copiilor, el a afirmat că au o bonă doar "patru zile pe săptămână", deoarece "este atât de important pentru Amal (să fie implicată)".

"Şi, în timpul lockdown-ului, am fost doar noi - un an întreg! M-am simţit ca mama mea în 1964 - spălând vase şi încărcând şase maşini de rufe pe zi", a mai spus actorul.