Geamăna siameză Abby Hensel s-a căsătorit. Imagini cu ea și sora Brittany în rochie de mireasă | FOTO & VIDEO

Căsătoria a fost încheiată în 2021, însă abia acum informația a fost făcută publică, relatează Today.

Abby, care este profesoară, s-a căsătorit cu Josh Bowling, asistent medical și veteran al Armatei SUA.

Abby și Brittany Hensel au devenit celebre în toată lumea după ce au avut propriul reality show la TLC - „Abby & Brittany”. Ele au atras pentru prima dată atenția după ce au apărut la „The Oprah Winfrey Show”, în 1996. De atunci faima lor a crescut de la an la an.

Surorile au dezvăluit anterior că au visat întotdeauna să se căsătorească și să își întemeieze o familie.

Când Abby și Brittany s-au născut, în 1990, părinții lor au decis să nu le opereze pentru a le separa, pentru că intervenția a fost considerată prea riscantă. La acea vreme, medicii spuneau că sunt puține șanse ca ambele să supraviețuiască operației.

Ele au în comun fluxul sanguin și toate organele de la talie în jos. Abby controlează brațul și piciorul drept, în timp ce Brittany controlează stânga.

