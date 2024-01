FOTO. Actrița Gillian Anderson a purtat o rochie foarte specială la gala Globurilor de Aur 2024: ”Yonis, sunt atât de multe!”

Potrivit The Independent, vedeta din serialele ”Sex Education” și ”Dosarele X”, în vârstă de 55 de ani, a purtat o rochie albă impresionantă Gabriela Hearst în timp ce pășea pe covorul roșu la ceremonia de decernare a premiilor din 7 ianuarie din Beverly Hills, California.

De departe, rochia părea o rochie obișnuită, de culoare crem, dar de aproape ... era o altă poveste.

Într-un interviu acordat pe covorul roșu pentru publicația Deadline, actrița a confirmat: "Are vagine pe ea".

Întrebată de ce, ea a răspuns: "Oh, din atât de multe motive. Din atâtea motive. Este adecvat mărcii".

