Formația de rock alternativ Colonist pe Lună și-a lansat albumul de debut, ”Începuturile”

Albumul, care conține zece piese, poate fi cumpărat atât în format electronic de pe pagina de BandCamp a trupei, cât și în format fizic pe CD.

”Albumul este o colecție de piese comuse în cei 10 ani de când COLONIST PE LUNĂ există, compune și cânta. Înregistrările au început în toamna anului 2018 și primele piese au fost lansate că single în 2019. Apoi am continuat în perioada de pandemie 2020-2021, ceva mai greu, dar am reușit să înregistrăm celelalte piese pe care le doream să apară pe album. La finalul anului 2021 am finalizat înregistrările. De asemenea grafica copertei a fost gata, moment în care am bătut la ușile caselor de discuri. A doua ușă la care am bătut s-a deschis și albumul a apărut sub umbrela A&A Records (producător executiv: Andi Enache)”, spune Grig Gheorghe, vocalul acestei formații, potrivit unui comunicat.

De unde vine numele albumului de debut al trupei Colonist pe Lună

”Începuturile” este povestea unei trupe care a schimbat așa de des componența, încât era nevoie mereu de un nou început, apoi încă un alt nou început, un alt reînceput, și tot așa... s-au adunat multe Începuturi și am zis că ar fi bun ca acesta să fie numele albumului. Am pus aici muzical, influențe de: rock alternativ, rock clasic, rock progresiv, indie ... iar în versuri: mister, melancolie, emoții, auto-ironie, jocuri de cuvinte”, mai spune Grig Gheorghe.

Cei care au contribuit la realizarea acestui album sunt:

- Grig Gheorghe (voce, versuri)

- Dani Constanatin (chitara electrica)

- Cristian Alexandru Tentu (chitara electrica, chitara acustica, chitara bas, synth, backing vocals)

- Mihai Ursu (chitara bas, synth)

- Cosmin Corceanu (tobe)

- Sebi Raducanu (tobe)

- Adrian Calimanescu (synth)

- Mihai Ursu (inregistrari, mixaj si masterizare)

- Marius Ionescu (foto si grafica pentru coperta CD)

- Melania Barbulescu (autoare tabloului de pe coperta:''If Only I Could Spreak'')

- Mihnea Cernat (video clipuri pentru ''Corabiile'' si ''Un alt ceva'').

Mai multe detalii găsiți pe pagina de Facebook a formației Colonist pe Lună.

Sursa: Pro TV Dată publicare: 28-09-2022 15:34