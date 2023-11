Formația de noise rock și industrial AIR LINES a lansat videoclipul ”Psycho detox”, extras de pe albumul de debut, ”Temples”

Videoclipul se numește ”Psycho Detox” și este ”cartea de vizită” a acestui proiect muzical din underground pentru publicul care i-a văzut deja LIVE în concerte sau care urmează să-i vadă, spune Augustin Nicolae (chitară bas).

Clipul conține imagini filmate de membrii trupei AIR LINES în timpul deplasărilor pe care le-au făcut atât în țară, cât și în străinătate, pentru susținerea concertelor de promovare a albumului de debut, ”Temples”.

”Psycho Detox vorbește despre tot felul de lucruri de care se agață oamenii, în speranța că se relaxează și se destresează puțin. De fapt, este o dileală urbană și modernă, goana asta după relaxare, pentru că în realitate te stresezi și mai rău, când aștepți - de exemplu - prin trafic, ore în șir, în timp ce te duci la acea sală de relaxare” - a explicat Augustin.

Cât despre versuri, acestea sunt schematice, ca să nu ne pierdem în nerozii”, mai spune Augustin.

Air Lines

Cum s-a format proiectul românesc de industrial noise-rock AIR LINES

Început inițial ca proiect solo al basistului Augustin Nicolae (Zebre, The Amsterdams, Dekadens, The Division of Joy, Hot Casandra, Orizontal, Partizan), în AIR LINES performează în prezent și Ștefan Lăzărică (voce și tot felul de efecte sonore industriale).

Cei doi au început să compună primele piese AIR LINES în timpul pandemiei de Covid-19, în 2020, când au fost forțați să stea acasă, în izolare.

”Cu Ștefan am produs în pandemie primele piese, nu știam că o să ajungă, atunci, acest proiect. Am început să compunem în izolare piesele de pe Temples, la mine în bucătărie - nu puteam să ieșim - i le trimiteam lui Ștefan, care le meșterea la el la Need Audio, tot așa în izolare. Și așa s-au născut primele piese, prin 2020, când habar n-aveam ce o să se întâmple și ne gândeam că vin niște ani în care o să se cânte, probabil, de acasă, în niște pătrate video și cam asta o să fie treaba. Încet-încet s-au strâns piese, și când am ieșit la lumină, ca Omu cu Șobolani, mai ales șobolanii … s-a ajuns în această situație.” - a povestit Augustin, recent, la Radio Guerilla.

Până în prezent, AIR LINES a lansat 5 videoclipuri, printre care și o colaborare cu Mihai Ionuț Andrei ”Clor Mult” (un alt veteran al scenei underground), care pot fi vizionate pe canalul de YouTube al formației.

Primul album al trupei AIR LINES, ”Temples”, în format vinil, a fost produs independent și a fost lansat în primăvara anului 2023, fiind urmat de concerte de promovare în mai multe orașe din țară, dar și în Bulgaria.

Următorul concert va avea loc în 18 ianuarie 2024, în clubul Echo House (fostul Have a Cigar) din București, care va fi, de fapt, și debutul LIVE al formației AIR LINES în București.

Pe albumul ”Temples” se află 6 piese de noise-rock/industrial/post-punk/electro.

Vinilul, scos într-o ediție limitată, poate fi comandat de pe următoarele conturi online:

Dată publicare: 22-11-2023 21:25