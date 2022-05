Finala Survivor 2022. Trei concurenți se luptă pentru marele premiu marți seară, LIVE pe PRO TV și VOYO

Instagram

Finala Survivor 2022 are loc marți seară, începând cu ora 20:30. Trei concurenți se luptă pentru marele premiu, dar și pentru titlul de Survivor.

Doar trei concurenți au mai rămas în competiția Survivor, după ce Alexandru Nedelcu a părăsit concursul luni seară.

Marți seară, Elena Chiriac, Ionuț Popa și Alex Delea vor da ce au mai bun pe traseu.

„De când am venit aici, am strâns din dinți de durere la fiecare pas. De când mă știu, oamenii m-au subestimat. Am făcut un sport de bărbați, am reușit să fac și modeling. Am reușit să ajung la competiții, să lupt cu bărbații și să câștig. Am ajuns aici, pentru că am încredere 100% că pot. Pot doar să sper ca oamenii să creadă în mine cum am crezut și eu”, a spus Elena Chiriac luni seară, în ultima parte a semifinalei Survivor.

„Am foarte mari emoții. M-am gândit de la începu că voi ajunge foarte departe. Le mulțumesc celor de acasă pentru că am fost salvat de patru ori. Îmi aduc aminte primele trasee, a fost destul de ușor. Până la individuale am dat totul pe traseu. Am doar două meciuri în care n-am adus niciun punct. În rest, am fost cel mai constant jucător, zic eu”, a spus și Ionuț Popa în același moment al competiției.

Iar în timpul consiliului de eliminare din ultima semifinală Survivor, Alex Delea a spus: „Pentru mine, este cel mai tensionat consiliu de când sunt la Survirvor. Tot ce se întâmplă aici este stratosferic! Sunt foarte curios cu cine voi merge mai departe pe ultimul traseu. Eu sunt safe, dar sunt foarte curios cu cine voi merge mai departe, cine sunt cei doi”.

„Survivor este sacrificiu și adaptare. Am lăsat fetița de opt luni și am plecat pe insulă, cu gândul la ea am stat tot timpul. Cred că m-am adaptat foarte bine. Simt că pot fi următorul Survivor care va ridica acest trofeu”, a spus fostul Războinic înainte să fie eliminat.

Finala Survivor 2022 poate fi vizionată marți seară, începând cu ora 20:30, pe PRO TV și VOYO.