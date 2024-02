Filmele românești sunt în topul vânzărilor de bilete, în cinematografe. Ce pelicule autohtone urmează să apară

Industria filmului din România cunoaște o creștere spectaculoasă, iar de la an la an, tot mai multe pelicule sunt produse aici.

Sunt în general comedii comerciale, care reușesc să umple sălile de cinema și chiar sunt în topul vânzărilor de bilete, încă din prima lună a lui 2024.

Tot mai multe filme romanești sunt în competiție cu mari producții de la Hollywood. Din primele 5 pelicule de box office 3 sunt autohtone.

Cu cele mai multe bilete vândute, peste 340 de mii și 9 milioane de lei încasări este "Tati, part time". A apărut la începutul anului și s-a poziționat rapid în topul preferințelor spectatorilor.

O comedie cu morală, spun producătorii.

Letiția Rosculeț, regizor: „E un film curat, un subiect destul de nișat, parenting, ne era teamă cumva să nu pară prea nișat, dar nu a fost. Au venit și au râs oameni de 60 de ani, și de 30 de ani. Au început să se tot facă filme, comedii. Au mers pe o anumită rețetă și acum o și schimbam, încercam să avem și film fară înjurături, să aibă și mesaj”.

Dacă locul 2 este ocupat de pelicula „The beekeper”, sau "Răzbunare iminentă", pe 3 găsim un alt film românesc - „Klaus și Barosso”.

Cosmin Nedelcu și Adrian Nicolae, actori, producători: „E o comedie cinstita pentru țoată lumea, mesajul ar fi să ai grijă de prietenul tău și fratele tău și că iubirea vă salva întotdeauna totul. Oamenii au fost cuceriți tocmai de această stare bună pe care filmul ți-o dă la final. S-ar putea să facem și o partea doua și o parte a treia”.

Iar pe 5 este o producție dedicată copiilor. Povestea Găștii Zurli s-a transformat în film și a umplut sălile de cinema.

Mirela Retegan: „Copiii din generația de azi să spună atunci când o să fie mari: eu când eram mic am văzut filmul cu Zurli, așa cum ne spunem, eu când eram mic am văzut Veronica, am văzut Maria Mirabela”.

Se anunță un an cu și mai multe producții romanești. „Hai, România! - Povestea Generației de Aur", primul film documentar despre fotbalul nostru din anii de glorie este gata de lansare.

Au fost folosite peste 150 de ore de interviuri și ilustrațîi pentru realizarea acestui proiect, la care au participat Gică Hagi, Ilie Dumitrescu, Emeric Jenei, Mircea Lucescu, Anghel Iordănescu, Florin Prunea și chiar Adrian Mutu sau Cristi Chivu. Este un flm documentar cu cele mai frumoase momente trăite de fotbaliști la echipa națională.

Călin Crețu, producător: „Ne dorim foarte mult să aducem în cinema. Persoanele care au trăit la maxim perioada respectivă și cunosc povestea. Am încredere că această poveste îi va scoate din case așa cum i-a scos și acum 30 de ani”.

În cinematografe rulează și Miami Beach 2 sau documentarul Avram Iancu, de asemenea cu priză la public. Iar pe platforma Voyo găsiți o vastă selecție de filme autohtone. Printre acestea Pădureanca, Lemonade sau Ramon.

