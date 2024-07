BEACH, PLEASE! și MAI, prin ANA, lanseaza cea mai vizibila campanie antidrog

Festivalul BEACH, PLEASE! și Ministerul Afacerilor Interne, prin Agenția Națională Antidrog (ANA), lansează o campanie antidrog dedicată tinerilor, semnata de THE DROP.

Aflat la cea de-a III-a ediție, „BEACH, PLEASE!” se adresează în special Generației Z și este cel mai mare festival urban din Sud-Estul Europei, în acest an fiind așteptați peste 120.000 de oameni, în cele 5 zile de festival.

Organizatorii, împreună cu partenerii lor, au găsit o metodă fresh și relevantă pentru a atrage atenția tinerilor asupra pericolelor consumului de stupefiante, printr-o campanie antidrog care se vă desfășură în 2 faze de comunicare: înaintea și în timpul festivalul, printr-un mix de medii - digital, OOH, radio & festival.

„Am creat o campanie pe limba generației mele, după ce mult timp informările s-au făcut prin campanii impersonale, rigide, al căror mesaj era ridiculizat și ineficient. Având în vedere că „BEACH, PLEASE!” este cel mai mare festival dedicat tinerilor, cu o platformă online de peste 1.5 milioane de urmăritori, majoritatea între 15-30 ani, considerăm că este datoria noastră să ne folosim resursele creative și reach-ul imens pentru a lansa prima campanie cool și eficientă antidrog din România. Le mulțumim partenerilor din MAI și Agenției Naționale Antidrog pentru deschiderea și sprijinul lor în diseminarea acestei campanii atât online, cât și offline”, declară Andrei Șelaru (Selly), co-fondator al festivalului și inițiator al campaniei.

„Drogurile sunt peste tot, atât în viața reală cât și în cea online, pot afecta pe oricine, indiferent de vârstă, statut social și de cele mai multe ori, sunt substanțe sintetice, create în laborator, care pot da dependența de la prima doză. Prin intermediul acestei campanii, ne dorim ca informațiile corecte să ajungă la Generația Z, astfel incât tinerii să poată lua decizii sănătoase.

Ne bucurăm să vedem că organizatorii sunt preocupați de siguranța participanților și reamintim tuturor că cele mai frumoase amintiri sunt cele pe care ți le amintești a doua zi și le poți împărtăși cu cei dragi”, declară comisar-șef de poliție Ramona Dabija, directorul Agenție Naționale Antidrog.

Pentru a combate acest fenomen, investițiile în securitate pentru ediția BEACH, PLEASE! din acest an au crescut semnificativ, ajungând la 500.000 de euro.

Peste 500 de agenți vor asigura paza în festival, iar participanții vor fi supuși controalelor riguroase la intrare și, dacă situația o cere, pe parcursul festivalului.

„Noi avem o vorba: IF YOU KNOW, YOU KNOW! Am vrut să îi asigurăm pe festivalieri că și noi știm dacă substanțele interzise ajung în festival.

Ca și în anii trecuți, investim masiv în siguranța celor prezenți și am sporit numărul de agenți de pază. Avem o colaborare complexă cu toate structurile din Ministerul Afacerilor Interne, cărora le punem la dispoziție toate resursele de care dispunem pentru a își putea face treaba cât mai bine și în interesul siguranței festivalierilor, iar Agenția Națională Antidrog își va trimite reprezentanții în festival.

Cei care vor să afle mai multe o vor putea face și la fața locului, la cortul partenerilor de la ANA, dar și în social media”, adaugă Andrei Șelaru (Selly), co-fondator al festivalului și inițiator al campaniei.

„De când am vorbit prima oara despre brief ne-am dat seama că ultimul lucru pe care vrem să-l scoatem e încă o campanie de „SPUNE NU DROGURILOR”. Suntem în 2024 – cu toții știm că drogurile nu sunt bune și de ce. În loc de abordări și mesaje alarmante, am ales să comunicăm dintr-un unghi nou și curajos, unul care va stârni reacții și care are cu adevărat potențial de a schimba ceva. Ieșind din zona de truisme, e una dintre cele mai importante conversații pe care le-am putea avea în jurul celui mai mare festival din Romania, care se adresează Gen Z”, au declarat reprezentanții THE DROP, Flavia Ionescu (Head of Business) și Mihai Titirig (Creative Director).

„BEACH, PLEASE!” se află la cea de-a III-a ediție. Peste 120.000 de oameni sunt așteptați în cele cinci zile de festival. Cu peste 200 de artiști, români și internaționali, pe scena de la Costinești, festivalul promite să fie un eveniment de neuitat, punând un accent deosebit pe siguranța și bunăstarea participanților.

Până acum, edițiile trecute nu au înregistrat incidente, iar organizatorii sunt hotărâți să mențină acest standard ridicat și în acest an.

