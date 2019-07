Festivalul de Film de la Veneția. Lista filmelor în cursa pentru Leul de Aur

Cel mai vechi festival de film din lume se pregăteşte să îşi deschidă porţile.

Competiţia de la Veneţia a anunţat joi lista participanţilor. Vor concura filme regizate de nume celebre ca Roman Polanski sau Steven Soderbergh, dar va rula şi documentarul lui Alexander Nanău, care surprinde drama care a urmat incendiului de la Colectiv.

Filmul, o producţie România-Luxemburg, va fi proiectat însă în afara competiţiei. Regizorul japonez Hirokazu Koreeda va deschide anul acesta festivalul de film de la Veneţia. Pentru pelicula "The Truth" a reunit nume mari ale cinematografiei, cum ar fi Ethan Hawke, Catherine Deneuve şi Juliette Binoche.

În competiţie îi mai regăsim şi pe Brad Pitt şi Tommy Lee Jones, care şi-au pus în valoare talentele actoriceşti în pelicula "Ad Astra".

În cursa pentru marele premiu se află şi filmul "Joker" cu Robert De Niro şi Joaquin Phoenix.

Directorul festivalului de film de la Veneţia, Alberto Barbera, recunoaşte lipsa regizoarelor printre nominalizările de anul acesta. Doar două din cei 21 de producţii aflate în competiţie sunt regizate de femei.

Alberto Barbera, directorul Festivalului de Filma de la Veneţia: "Există o serie de filme care se confruntă cu problema condiţiei feminine în diferite părți ale lumii. Nu toate aceste filme sunt regizate de femei, din moment ce regizorii de sex feminin din păcate sunt încă în minoritate. "

Unul dintre câştigători va fi regizorul spaniol Pedro Almodovar, care va primi Leul de Aur pentru întreaga carieră.

Cea de-a 76-a ediţie a Festivalului de Film de la Veneţia va începe pe 29 august şi se va încheia pe 7 septembrie.



Lista filmelor din competiția oficială



În competiţia oficială, pentru câştigarea celui mai râvnit trofeu al festivalului, Leul de Aur, se vor afla 21 de filme, printre care extrem de anticipatul "Joker", cu Joaquin Phoenix în rolul rivalului lui Batman, odiseea spaţială "Ad Astra", semnată de James Gray, cu Brad Pitt în rolul astronautului Roy McBride, sau thrillerul financiar 'The Laundromat', de Steven Soderbergh, despre scandalul Panama Papers, cu o distribuţie în care îi regăsim pe Meryl Streep, Gary Oldman şi Antonio Banderas.

Printre alte filme prezente în competiţia oficială se remarcă "The Truth", de Hirokazu Koreeda, în premieră şi în deschiderea festivalului, ultimul film semnat de Roman Polanski, despre afacerea Dreyfus ( "J'accuse"), sau comedia "Marriage Story", de Noah Baumbach, cu Scarlett Johansson şi Adam Driver în rolurile principale.

Cineasta argentiniană Lucrecia Martel va fi preşedinta juriului internaţional la cea de-a 76-a ediţie a Mostra.

În afara competiţiei, sunt aşteptate cu interes filme precum "Adults in the Room", de Costa-Gavras, un film despre criza financiară din Grecia, bazat pe memoriile fostului ministru de finanţe grec Yanis Varoufakis, care va avea şi premiera la Veneţia, sau drama shakesperiană "The King", în regia lui David Michod, cu Timothee Chalamet în rolul lui Henric al V-lea şi Robert Pattinson în rol secundar.

În aceeaşi categorie regăsim şi două seriale: "ZeroZeroZero", despre traficul cu cocaină, o adaptare a unui roman al autorului italian de best-seller-uri Roberto Saviano, şi "The New Pope", o continuare la "Young Pope", de regizorul italian recompensat cu Oscar, Paolo Sorrentino.

Tot în afara competiţiei va fi proiectat şi documentarul "Colectiv", al lui Alexander Nanău, cunoscut pentru "Toto şi surorile lui", despre incendiul din clubul bucureştean "Colectiv" din 2015.

Robert De Niro, Brad Pitt, Kristen Stewart, Scarlett Johansson şi Catherine Deneuve se vor afla printre vedetele invitate la cea de-al 76-lea ediţie a Mostra.