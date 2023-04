Festivalul ”Beach, please!”, Costinești 2023. YNY Sebi: ”Ai mei au făcut eforturi mari ca să-mi fie mie bine”

YNY Sebi se pregătește să urce pe scena ”Beach, Please!”, cel mai așteptat festival de muzică trap al primăverii, care va avea loc la Costinești, în perioada 27-30 aprilie 2023.

Înainte de acest eveniment, YNY Sebi a răspuns la câteva întrebări.

Mai ții minte primul concert?

YNY Sebi: ”Primul concert a fost într-un beci, undeva în Centrul Vechi. Am făcut-o pentru promovare, nu pentru bani… Prima piesă am scos-o la 15 ani, cred, și are nouă milioane de vizualizări. A fost noroc mare! De muzică m-am apucat mai serios, însă, de acum de la 17-18 ani, cu studio, sesiuni și clipuri”.

Ce ai făcut cu primii tăi bani?

YNY Sebi: ”I-am băgat într-un clip. Nu pot să spun că am fost un copil căruia i-au lipsit lucrurile esențiale. Dar, e adevărat, ai mei au făcut eforturi mari ca să-mi fie mie bine. Dar mereu am știut să am o limită.

Ce faci tu într-o zi normală?

YNY Sebi: ”Merg la liceu, apoi vin la canto, la București 2 ore. După canto, mă întorc la Buzău, merg acasă, apoi la sală, seara… Cam așa arată programul meu într-o zi.”

Acum faci sală, dar ce alte sporturi ai făcut?

YNY Sebi: ”Baschet, timp de 9 ani. Am mai mers și la înot, la box, o perioadă… Dar, cu echipa de baschet pot să spun că am luat locul 4 la echipe de liceu pe țară. De când am început muzica, m-am lăsat de baschet.”

Dacă n-ai mai putea să faci muzică, ce ai face?

YNY Sebi: ”M-aș vedea model la haine, chiar dacă m-am tatuat pe o mână. Sau nu știu, ceva în zona asta.”

Cum ești înainte de concert? Ai vreo superstiție?

YNY Sebi: ”Nu. Mă gândesc doar la momentul ăla. Sunt foarte atent la concertele mele. Mă gândesc când să le spun să sară, când să cânte…”

VOYO este partener media, iar concertul va putea fi urmărit online pe platformă.

Biletele se găsesc pe BEACH-PLEASE.RO.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 10-04-2023 13:27