Festivalul Afterhills din Iași s-a încheiat. Au fost prezenți zeci de mii de spectatori

Zeci de mii de spectatori, zece scene, artişti internaţionali şi DJ de renume.

După patru zile de distracţie, oameni de toate vârstele s-au dezlănţuit duminică noaptea pe ritmurile electrizante ale muzicii electronice.

Festivalul Afterhills, aflat la a doua ediţie, a fost un real succes iar organizatorii promit că şi anul viitor distracţia va fi pe măsură.

Ultima noapte a festivalului a fost deschisă în forţa de artistul britanic Tom Odell. A făcut un spectacol de zile mari, iar publicul a vibrat pe muzica lui.

Pe placul fanilor care au dansat fără oprire au fost şi ritmurile trance ale britanicilor Above and Beyond.

O experienţă inedită a fost şi pentru tinerii care au ales să danseze silenţios. Porţile festivalului au fost deschise până târziu în noapte.

