Fanny Ardant, mărturisiri emoționante despre România și Olga Tudorache: ”Era un exemplu”

Elegantă şi relaxată, îndrăgita actriţă franceză Fanny Ardant a mărturisit sâmbătă, la Cluj, că are o obsesie pentru spaghetele cu roşii şi se teme că într-o bună zi nu o să îi mai placă.

''Așa e şi cu filmele'', a continuat ea, punctând că fără plăcere şi furie nu există energie. Festivalul Internaţional de Film Transilvania se încheie sâmbătă.

Încântată de România şi de amabilitatea firească a oamenilor de la noi, Fanny Ardant a povestit cum s-a simţit acum 10 ani în ţara noastră.

Fanny Ardant: "Îmi amintesc că stăteam într-un hotel şi că aveam impresia că sunt fantome. Este mereu această latură românescă, complexă, la care te duce cu gândul România, Transilvania. Este acel ceva misterios, este ceva între Orient şi Occident."

Ardant a venit în Romaia pentru filmările de la "Callas Forever". Despre ţara noastră ştia unele lucruri de la vecina ei Liliana, o româncă stabilită în Franţa.

Fanny Ardant: "Deci am amintiri foarte frumoase. Şi cum am tot revenit aici ca să lucrez, ştiţi cum se spune, pământul aparţine acelora care îl lucreza. Ei bine, am lucrat şi eu pământul românesc."

Fanny Ardant a lucrat cu Olga Tudorache pentru filmul regizat de ea, "Cenuşă şi Sânge", şi mărturiseşte că a fost fascinată de talentul acesteia.

Fanny Ardant: "Olga Tudorache avea o forţă şi o melancolie aparte, acel tip de personalitate care nu se da bătut nicicum, care continuă să trăiască, cu plăcere şi furie, niciodată aşezată. Îmi plăcea vocea ei, privirea, felul în care mă trata şi apoi când o vedeam jucând, îmi trezea o mare emoţie. Era un fel de exemplu de viaţă pentru mine."

Deşi este o actriţă cu studii politice, Ardant recunoaşte că a ştiut încă de copil, când mergea la operă cu familia, că vrea pe scenă.

Fanny Ardant: "Când eram în fata cortinei roşii care urma să se deschidă, îmi spuneam că într-o zi voi fi de celalta parte. Îi spuneam asta şi fratelui meu, iar el îmi dădea un cot şi-mi spunea "De ce spui aşa prostii?".”

Celebra actriţă în vârstă de 69 de ani a avut şi un mesaj pentru tinerii actori: "Curaj! Ascultă de toţi, dar de nimeni."

În cei 40 de ani de carieră, Fanny Ardant a jucat în peste 100 de producţii din Franţa, Spania, Italia, Anglia, dar şi de la Hollywood şi este considerată o emblemă a cinematografiei franceze, alături de Alain Delon, Gerard Depardieu sau Catherine Deneuve.

