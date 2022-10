Experiențele paranormale trăite de celebrități. „Un băiat stătea în chiuvetă și se uita la mine în timp ce făceam duș”

Miley Cyrus: Puteam să jur că am văzut acest băiat...

În 2009, în timp ce se afla într-un turneu în Europa, Miley Cyrus a stat într-un apartament despre care susține că era bântuit.

În timp ce se afla acolo, Miley a început să aibă coșmaruri și să experimenteze situații inexplicabile, în special în baie. Mama sa nu a crezut-o la început, însă lucrurile s-au schimbat atunci când au fost vizitate de mătușa ei.

„Era înspăimântător... Într-o noapte, sora mea mai mică - știu că sună nebunesc - era la duș și, dintr-odată, am auzit-o țipând. Am fugit la ea, iar apa cumva a ajuns să fie prea fierbinte...nu e ca și cum pur și simplu i s-a schimbat temperatura...robinetul s-a întors, dar nu ea l-a întors, și o ardea. Iar înainte de asta, am văzut un băiețel stând în chiuvetă și uităndu-se la mine în timp ce făceam duș și m-am speriat foarte tare. Stăteam acolo în următoarea noapte și, poate că sunt nebună, dar puteam să jur că am văzut acest băiat stând în chiuvetă, mișcând picioarele”, a povestit Miley Cyrus.

Lucy Hale a trăit întâmplări inexplicabile

Actrița Lucy Hale este sigură că apartamentul în care locuia în timp ce filma pentru „Pretty Little Liars” era bântuit. Ea spune că de mai multe ori a trăit întâmplări inexplicabile.

„Ușile se închideau, nu se izbeau, dar se închideau. Și aveam un senzor de mișcare care se aprindea și jur că s-a aprins de câteva ori deși nu era nimic sub el. Iar câinele meu lătra foarte mult. Nu m-am simțit amenințată, atât de amenințată, dar cu siguranță eram speriată”, a spus Lucy.

Lily Collins s-a trezit în fiecare noapte la ora 3.05

În timp ce se pregătea pentru să filmeze pentru „Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile”, Lily Collins a început să se trezească în fiecare noapte la ora 3:05, după ce simțea că se luptă cu cineva. Ea a ajuns să creadă că erau chiar fantomele victimelor lui Ted Bundy care o căutau.

„Mergeam jos să-mi iau o cană de ceai și încercam să înțeleg de ce m-am trezit din nou. Începusem să mă trezesc din cauza unor imagini care îmi apăreau în minte, ca după o luptă. Am descoperit că ora 3 dimineața este momentul în care zona dintre cele două tărâmuri este permeabilă și poate fi vizitată. Nu mă simțeam speriată. Mă simțeam susținută. Simțeam că oamenii îmi spun: Suntem aici și ascultăm. Suntem aici să susținem. Mulțumim că ne spui povestea”, a spus ea.

Casa copilăriei lui Gigi Hadid - bântuită

Gigi Hadid este convinsă că paranormalul există pentru că a trăit multe experiențe inexplicabile de-a lungul vremii, în casa în care locuia în copilărie.

„Mi s-a dat mansarda drept camera mea. Auzeam un sunet ciudat din dulap, apoi l-am întrebat pe tatăl meu ce este și mi-a spus că o femeie bătrână a locuit în casa noastră. Ne-am convins de asta și am început să vorbim cu ea. Spuneam: Fată, îți aducem niște ceai”, a povestit Gigi Hadid.

Cher, vizitată de soțul decedat

Cher crede că a fost vizitată chiar de spiritul soțului Sonny, care a murit în 1998.

„Iubesc fantomele. Chiar cred că Sonny vine aici. Prefer fantomele în locul unor oameni”, spune Cher.

Megan Fox, vacanță la un hotel bântuit

Iar Megan Fox spune că a experimentat paranormalul în 2014, într-un hotel din Mexic.

„Cred în orice. Eram în Mexic, la hotel, unde erau un dormitor, un living, un alt dormitor...Am comandat din timp micul dejun pentru ora 7.30. La ora 7.00 i-am auzit cum intră cu tava, i-am auzit cum toarnă cafeaua...30 de minute mai târziu, la 7.30, am intrat în cameră, nicio tavă, nicio cafea, nicio mâncare, nimic, nimeni acolo. Sună soneria de la ușă, o deschid, era room service-ul cu mâncarea mea...Dădaca Brandy a spus mai târziu: De ce a venit room service-ul la 7 când le-am spus să vină la 7.30? Deci nu poți să-mi spui că sunt nebună pentru că suntem două persoane care am auzit”, a povestit Megan Fox.

