Eva Măruță, reporter în culisele concertului susținut de Andra la Opera Română. Cătălin Măruță a fost pus în dificultate

Întreaga peripeție a fost prezentată în emisiunea „La Măruță”.

Eva a început seria de interviuri cu Andrei Tudor.

Eva: Am o întrebare, ești emoționat?

Andrei Tudor: Foarte emoționat. Emoțiile fac parte din viața noastră. Fără emoții nu am avea de ce să urcăm pe scenă.

Micuța a continuat cu fratele ei, David.

Eva: Ești entuziasmat că o să o le vezi pe sora și mama ta cântând pe scenă?

David: Da. Nu am emoții deoarece știu că te descurci.

A urmat Mioara Velicu.

Eva: Ești emoționată că o să cânți cu mami?

Mioara Velicu: Bineînețeles că sunt, întotdeauna am fost și mă bucur din suflet să cânt lângă mama ta pe care o numesc „Prințesa Sisi”. N-am crezut că la vârsta mea o să ajung să cânt cu o asemenea vedetă.

Cel mai emoționant moment a fost cel în care Eva a întrebat-o pe Andra ce înseamnă pentru ea să cânte în fața a 1.000 de persoane.

Andra: Eu mă topesc efectiv că se întâmplă acest lucru, inclusiv acum, că tu îmi iei mie interviu. Și pentru mine este un vis împlinit că am reușit să facem acest concert după această pandemie, că am reușit să facem acest concert în mai multe orașe, că am o echipă extraordinară care îmi este alături (...). Am niște invitați pe care îi iubesc foarte mult. Și un alt vis împlinit este acela de a cânta cu fetița mea pe scenă.

Eva: Vreau să-ți spun că eu de abia aștept să cânt cu mama mea pe scena de la Opera Română.

Andra: Eu te ador și de abia aștept să vin eu la concertele tale și sunt atât de mândră de tine și de David, nu aveți idee. Mi-a dat Dumnezeu mai mult decât am cerut.

Eva Măruță a continuat cu Adela Popescu, Narcisa Suciu, Jorge și Mario Fresh.

Au urmat și două momente amuzante. Eva i-a pus în dificultate pe Cătălin Măruță și pe Ciucă.

Eva: Ești emoționat că o să le vezi pe fata ta și pe soția ta pe scenă?

Cătălin Măruță: Da, sunt foarte emoționat. Eu și David avem cele mai mari emoții (...).

Eva: Dar pentru tine ce înseamnă emoția?

Cătălin Măruță: ... Eva... emoția e când pur și simplu... te furnică toate lucrurile și te...pierzi, te trec apele, ești foarte agitat...ca atunci când ai tu emoții că te duci la școală, la examene.

Eva: Ciucă, vreau să-ți iau și ție un interviu. Când te căsătorești?

Ciucă: Când o să mă ia și pe mine cineva, că nu vrea să mă ia nimeni.

Eva: Și atunci de ce ai venit la mine acasă cu o fată?

Ciucă: Păi, oamenii nu știau asta...că am venit la tine acasă cu o fată. Trebuia să rămână între noi.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 29-12-2022 09:15