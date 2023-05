Eurovision 2023. Cum s-a îmbrăcat austriacul Conchita Wurst la ceremonia de deschidere a concursului. FOTO

Potrivit News.ro, Theodor Andrei, reprezentantul României la Eurovision 2023, a purtat ”o ţinută deosebită”, alcătuită dintr-un sacou din material tip animal print şi pantaloni scurţi, accesorizată cu perle şi metal şi care a fost extrem de apreciată de publicul prezent la eveniment.

Reprezentantul ţării noastre este foarte bine primit de întreaga comunitate mass media şi mereu întâmpinat cu bucurie de fani, aşa cum s-a întâmplat pe parcursul întregii perioade de pregătire şi repetiţii din Liverpool.

„Tot ceea ce trăiesc acum este un vis devenit realitate. Momentul cu care voi reprezenta România la Eurovision are o valoare conceptuală în care întâlnim o latură a poveştii diferită faţă de cea din Finala Selecţiei Naţionale. Dat fiind faptul că piesa prezintă această luptă între raţiune şi instinct şi este un rău necesar la care mă întorc indiferent de cât de tare mă afectează, eu sunt portretizat captiv, zbătându-mă, arzând prin toţi porii pentru această iubire, care rămâne doar ca o urmă în sufletul meu - totul înconjurat de energia de Rock'N'Roll. Ca orice iubire de genul acesta - începe încet şi apoi devine un carusel emoţional care te ridică peste nori şi te lasă să cazi până te zdrobeşti. Dragostea e răspunsul la orice întrebare. Dragostea poate fi pentru oricine şi orice. Vă mulţumesc din suflet, vă iubesc în egală măsura pe toţi! Iubiţi liber! Make love not war”, a declarat artistul, conform sursei citate.

Imediat după ce fiecare delegaţie a fost anunţată, Timur Miroshnychenko şi Sam Quek, cei doi jurnalişti prezenţi la Muzeul Walker Art Gallery, au realizat interviuri cu artiştii ESC 2023 care au fost transmise live de către EBU (European Broadcasting Union) pe platforma YouTube, dând astfel startul săptămânii Eurovision.

Eurovision 2023. Când începe concursul

Concursul muzical european Eurovision 2023 debutează cu prima semifinală în data de 9 mai, la ora 22.00, transmisa în direct şi în exclusivitate la TVR 1, TVR Internaţional şi TVR+.

Theodor Andrei a câştigat Selecţia Naţională Eurovision România 2023 în 11 februarie, fiind desemnat prin votul exclusiv al publicului să reprezinte ţara noastră la Eurovision Song Contest de la Liverpool, cu piesa sa "D.G.T. (Off and on)".

Artistul va intra în concurs din poziţia a treia, în cea de-a doua semifinală, în data de 11 mai.

Publicul din România poate afla noutăţi legate de Eurovision Song Contest 2023 în programele de ştiri ale TVR şi pe platformele oficiale de social media unde sunt difuzate, în exclusivitate, materiale de la Liverpool Arena.

De asemenea, TVR a realizat emisiunea Drumul spre Liverpool, care documenteaza pregatirea lui Theodor Andrei pentru participarea la competiţia muzicală europeană. Cele trei episoade vor fi difuzate pe TVR 1, în datele de 8. 05, 10.05 şi 12.05, de la ora 24.00.

Cum s-a îmbrăcat austriacul Conchita Wurst la ceremonia de deschidere a concursului

Conchita Wurst, al cărui nume real este Thomas Neuwirth, născut în Austria, a cântat pe scenă în timpul evenimentului Big Eurovision Welcome al Loteriei Naționale, în fața St George's Hall, pe 07 mai 2023 în Liverpool, Anglia.

Getty

Vedeți mai multe imagini cu Conchita Wurst în GALERIE FOTO de mai sus!

Joel Dommett și AJ Ododu au găzduit evenimentul "The National Lottery's Big Eurovision Welcome" în fața unui public de 25.000 de persoane, potrivit Getty Images, cu ”muzică de talie mondială”, spectacole aeriene, proiecții de mapping, afișare de drone, focuri de artificii și multe altele.

Sursa: Pro TV, News.ro Etichete: , , , Dată publicare: 08-05-2023 15:19