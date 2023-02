Cine este Theodor Andrei, reprezentantul României la Eurovision 2023. La 18 ani, pe scenă la bustul gol: ”Make love, not war”

Theodor Andrei, un tânăr de doar 18 ani, este cel care va reprezenta România, anul acesta, la Liverpool, unde va avea loc Eurovision 2023. El a câștigat finala selecției naționale cu "D.G.T. (Off and on)".

Melodia are versuri în limba română, dar și în engleză, și vorbește despre .. o femeie.

”Și ca pe un inel

Mă joacă pe degete

Am încredere

Da' minte așa frumos

Mă-ntoarce pe dos

Vorbește murdar

Da' când vrea ea doar

Minte așa-ușor

Lasă patul gol” - sunt câteva dintre versurile acestei piese.

FOTO: Theodor Andrei pe scenă, în timpul interpretării piesei cu care a câștigat finala Eurovision România 2023

Potrivit News.ro, 36.524 de telespectatori au votat pentru a-şi alege favoritul.

"Doamne! Am văzut atâtea show-uri şi n-am ştiut că se simte atât de tare. Sunt devotat şi o să muncesc până peste aşteptările pe care le-am setat. Mă simt binecuvântat!", a spus câştigătorul pe scenă.

Pe scenă, în seara în care a cântat live melodia "D.G.T. (Off and on)", Theodor Andrei și-a făcut apariția alături de două tinere îmbrăcate sumar, iar, pe finalul piesei, muzicianul și-a rupt hainele de pe el, rămânând la bustul gol, pe care scria cu litere mari: ”Make love, not war” - celebrul slogan al anilor 60 din SUA, cu aluzie, cel mai probabil, la războiul care are loc acum în Ucraina.

Potrivit televiziunii publice, la doar 18 ani, Theodor Andrei este solist vocal, compozitor, textier, orchestrator și actor. A obținut peste 200 de premii în festivaluri naționale și internaționale de muzică, cu peste 100 de melodii compuse.

În anul 2022, a primit Premiul Myosotis pentru cea mai bună creație a unui cantautor, pentru piesa “Artist” (muzica și versuri Theodor Andrei) de pe albumul “FRAGIL”.

De asemenea, deține Marele Trofeu al Festivalului “Mihaela Runceanu” 2022 și Marele Trofeu al Festivalului “Alexandria Pop Fest” 2022. Este semifinalist al primului sezon Vocea României Junior (2017) și concurent până la faza bootcamp la X Factor România (2020).

Ce spune Theodor Andrei despre piesa câștigătoare la Eurovision România 2023: ”Este foarte serioasă și eu mă iau în serios cu ea”

”Încerc să să fiu aproape de oameni, pentru că, nu știu, mi se pare că creând bonding-ul ăsta între artist și om, da, așa, cumva, păstrând o relație mai apropiată de ascultător, îl lași să te vadă exact așa cum ești. Și oamenii caută oameni. Oamenii apreciază muzică în măsura în care muzica-i apreciază pe ei.

Mi-e mult mai ușor să apreciez un om și să-l văd cu momentele care e vulnerabil, cu momentele în care este în lumina reflectoare lor și are succes și așa, pentru că îl vezi ca pe un om și arta e om. Adică oamenii sunt artă.

Cred foarte multă în chestia asta, de artistul care e aproape de oameni, pentru că mie așa îmi place, adică mă simt cumva mult mai sincer și eu cu mine, și eu cu ei.

Piesa în sine este foarte serioasă și eu mă iau în serios cu ea, pentru că pune în lumină o problematică foarte validă, cu care toată lumea se regăsește, dacă stai să analizezi mesajul.” - a declarat Theodor Andrei înainte de a cere publicului să îl voteze în finala Eurovision România 2023, care a avut loc în 11 februarie.

Juriul Selecţiei Naţionale a Eurovision 2023 a fost format din: Laura Coroianu, Bogdan Strătulă, Sebastian Ferent, John Varbiu, Alin Vaida, ”organizatori ai unora dintre cele mai importante festivaluri muzicale din România”.

Ce spune publicul despre piesa lui Theodor Andrei

Iată și câteva dintre cele mai apreciate comentarii pe pagina de Youtube a concursului Eurovision România 2023:

-► ”Dacă melodia aceasta este frumoasă, mă îndoiesc că are succes. Eurovisionul nu mai este ce era odată.”

-► ”Mult succes frate spre drumul tãu, fratele meu te ador am auzit-o piesa aceasta de o mie de ori şi tot o mai ascult cã nu pot sătura de ea, felicitãri frate pentru Anglia, că mergi tu acolo cu piesa aceasta superbă!”.

-► ”Felicitări Theodor! Te-am votat! Să încerci sa nu te complici prea mult cu coregrafia, punerea în scena, câteodată mai puțin înseamnă mai mult, tu ai farmecul tău, nu îl pierde!”.

-► ”Felicitări, Theodor! Să ne reprezinți cu succes la Eurovision 2023, la Liverpool UK.”

-► ”Nu vreau să las dansatorii fără job, dar chiar nu era nevoie de mai mult de o fată.. Bănuiesc că a văzut la restu că sunt plini de dansatori și n-a vrut Andrei să se lase mai prejos, dar sper că-și va regândi puțin numărul înainte de Liverpool că sincer, live-ul postat de tvr săptămâna trecută unde cânta singur a fost mai bun.”

Când are loc Eurovision 2023

Deși Eurovision 2022 a fost câștigat de Ucraina, această țară nu poate organiza festivalul de muzică, astfel că țara care s-a clasat pe locul 2 în 2022, Marea Britanie, a fost desemnată să organizeze Eurovision 2023.

Astfel, Eurovision 2023 are loc la Liverpool, evenimentul fiind format din două semifinale şi o finală.

Semifinalele vor avea loc pe 9 şi 11 mai 2023, iar marea finală - pe 13 mai 2023.

Reprezentantul României va concura în a doua semifinală.

