Eurovision 2018, a doua semifinală. Jukebox feat. Bella Santiago, Rafael&Andy şi Mihai Trăistariu au câştigat

Facebook.com

Eurovision 2018 va avea loc la Lisabona, iar România organizează nu mai puţin de 5 seminifinale.

"Jukebox feat Bella Santiago", Rafael&Andy şi Mihai Trăistariu sunt cei trei câştigători ai semifinalei naţionale a Eurovision de la Timişoara.

Aceştia şi-au clasat în fruntea clasamentului, în competiţia de duminică seara, care îi conduce în finala de la Bucureşti, din 25 februarie.

Punctajul cel mai mare, de 58 de puncte, a fost câştigat de piesa "Auzi cum bate", interpretată în limba română, urmată de piesa "We Are One", cu 40 de puncte, şi "Heaven", cu 39 de puncte.

În Anul Centenarului, Selecţia Naţională a Eurovision se desfăşoară sub sloganul "Eurovision uneşte România!" şi de aceea se organizează cinci semifinale în regiunile în care TVR are studiouri teritoriale sau în apropiere.

La cea de-a doua semifinală naţională a Eurovision, care a avut loc în Sala 2 a Teatrului Naţional "Mihai Eminescu" din Timişoara, în decorul inedit al fostului manej imperial, au participat 12 concurenţi, în timp ce ediţia 2018 a Selecţiei Naţionale a atras 72 de piese în lupta pentru un loc în semifinalele Eurovision România. În premieră, în concurs au intrat 60 de piese, câte 12 pentru fiecare semifinală.

Pe 25 februarie va avea loc Marea Finală, la Sala Polivalentă din Bucureşti, unde va fi desemnată de public piesa care va reprezenta România la Lisabona.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer