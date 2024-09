După trei ani în care a fost un proiect solo, OBEAH aka Lil Obeah a devenit o trupă cu influențe rock. Album nou: ”Joy”

Proiectul inițiat de Obeah Bucureci îi are acum în componență pe Tavi Scurtu la tobe și percuție și Valentin Birsan la chitară plus bass electric și pe Marius Costache la producție, butoane, sintetizatoare, mix și master.

Viitorul album de dub fusion, post-punk, drum & bass, dancehall, este intitulat ”Joy” și conține 8 piese originale care au versuri în limba engleză.

OBEAH Bucureci a lansat deja 4 single-uri de pe album și o colaborare inedită de dub poetry și muzică experimentală cu Tatiana Ernuțeanu.

”Acest album este dedicat mentorilor lui Obeah Bucureci, Rodion G.A și Mark Stewart de la The Pop Group” - se arată într-un comunicat de presă.

Proiectul este format din:

Obeah Bucureci – vocals, concept

Marius Costache – production, keys, synths, mix & master

Valentin Bîrsan – all guitars, electric bass

Tavi Scurtu – drums, percussion

Alexandru Daș – artwork & design

”Acesta este începutul unei colaborări artistice care mizează pe inovație și promite o experiență senzorială intensă, în care cuvintele și ritmurile se întâlnesc pentru a explora teme universale precum iubirea, singurătatea și transformarea socială.

Tatiana Ernuțeanu, recunoscută pentru volumele sale de poezie experimentală precum „Carne, visuri și oase triste uitate în Hydra” și „Buletin de știri blues”, este o prezență activă în peisajul literar și artistic contemporan, cu multiple apariții internaționale și colaborări de succes.

Lil Obeah

Cu un stil care îmbină introspecția cu estetica retro, Tatiana aduce pe scenă o voce distinctă, poetică și vizuală, explorând teme sociale și personale de impact. De curând, a lansat volumul „Sentimental Scara C”, o carte de poezie experimentală acompaniată de propriile colaje vizuale, și continuă să capteze imaginația cititorilor prin rubricile sale din reviste prestigioase precum Forbes Life.”

Pe de altă parte, OBEAH Bucureci, cunoscut anterior sub numele de Lil Obeah, este un artist muzical premiat, recunoscut pentru capacitatea sa de a combina influențe balcanice, reggae-dub și muzică electronică cu elemente de dub și post-punk.

Fondator al platformei Sound of Art to Come, OBEAH a colaborat cu artiști internaționali de renume precum Lee Scratch Perry, Dub Pistols, Algiers & Zack De La Rocha (Rage Against The Machine) și a fost difuzat pe posturi importante de radio, printre care BBC Radio, Soho Radio și ResonanceFM.

Colaborarea dintre cei doi artiști promite să deschidă noi orizonturi pentru publicul din România, fiind o explorare sonoră și vizuală care trece dincolo de granițele convenționale ale artei contemporane.

Tatiana Ernuțeanu și OBEAH Bucureci pun muzică eclectică prin București, postpunk, chanson și muzică electronic-experimentală. Următoarele DJ seturi sunt în Echoes pe 22 septembrie și în Check The Space pe 28 septembrie.

Albumul poate fi ascultat pe Bandcamp.

