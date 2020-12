Disney anunţă un nou film din universul „Star Wars”. Când va fi lansat

Un nou film care se desfăşoară în universul Star Wars, intitulat "Rogue Squadron", urmează să fie lansat la sfârşitul anului 2023, în regia lui Patty Jenkins ("Wonder Woman"), a anunţat joi Disney, potrivit AFP.

Această poveste va avea loc în "viitorul galaxiei" şi va urma "o nouă generaţie de piloţi spaţiali", a dezvăluit Kathleen Kennedy, preşedinta Lucasfilm, compania aflată în spatele legendarei saga lansate în 1977 şi cumpărată de numărul 1 mondial din industria divertismentului.

Patty Jenkins, al cărei "Wonder Woman 1984" va fi lansat până la sfârşitul lunii, va fi prima femeie care va regiza un lungmetraj al francizei "Star Wars", acesta "urmând să ajungă în cinematografe de Crăciunul lui 2023", a precizat Kennedy în timpul unei prezentări virtuale destinate investitorilor grupului Disney.

Ea a anunţat, de asemenea, mai multe noi seriale din universul "Star Wars", dintre care unul consacrat întoarcerii celebrului Lando Calrissian şi două spinoff-uri ale "The Mandalorian" ("The Rangers of the New Republic" şi unul dedicat aventurilor lui Ahsoka Tano, în interpretarea lui Rosario Dawson).

"Lando", care va urmări aventurile personajului vorbăreţ făcut celebru de prima trilogie "Star Wars", va fi regizat de Justin Simien, creatorul seriei "Dear White People".

În ceea ce priveşte serialul spin-off al "Rogue One", aceasta se va numi "Andor", iar producţia sa abia a început la Londra, a anunţat pentru Disney actorul Diego Luna, care interpretează rolul principal. El va juca alături de Stellan Skarsgard şi Fiona Shaw în acest thriller de spionaj, al cărui scenariu este semnat de Tony Gilroy.

Hayden Christensen, care l-a interpretat pe tânărul Anakin Skywalker în cea de-a doua trilogie, va reveni în rolul lui Darth Vader alături de Ewan McGregor în seria "Obi-Wan Kenobi", care va începe producţia în martie.

Lista continuă cu o anchetă spaţială intitulată "'The Acolyte'", care va fi realizată de co-creatoarea de la "Russian Doll", Leslye Headland, şi va avea loc "în ultimele zile ale Republicii".

Compania a adăugat că pentru următorii ani a programat 10 serii "Star Wars" pentru Disney+, alături de un număr egal de serii care se desfăşoară în universul Marvel.