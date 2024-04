Declarații neașteptate ale Rihannei după ce a devenit mama a doi copii. „Eram doar în halate, pijamale și trening”

Artista a dezvăluit că devenise „prea confortabilă” prin purtarea de pijamale și pantaloni de trening după ce a născut al doilea copil, anul trecut. Ea spune că hainele au ajuns pe ultimul loc în viața ei după ce a adus pe lume copiii, scrie BBC.

La petrecerea de lansare a colaborării cu Puma, în Londra, Rihanna a spus că felul în care te îmbraci și te aranjezi îți dă o stare bună ca femeie.

„În prima sarcină am putut să port tocuri mereu. Dar în cea de-a doua, ai deja un copil mic, ai burta, e iarnă, ai o haină, o geantă pentru copil. Te gândești: tocuri? Hmm, poate că nu. De aceea am devenit un pic mai creativă cu stilul confortabil. Apoi am devenit prea confortabilă după ce l-am născut pe cel de-al doilea copil și eram doar în halate, pijamale și trening. Dar acum mă joc din nou. Mă distrez cu hainele mele”, a spus Rihanna.

Artista a participat la lansarea colaborării miercuri, în Londra, la câteva zile după ce a fost văzută la festivalul Coachella din California.

Rihanna spune că revenirea în lumina reflectoarelor și munca în domeniul modei au ajutat-o să se redescopere și să fie din nou creativă.

„La un moment dat, după ce ai copii, te gândești că este cel mai prostesc lucru, cel mai puțin important. Chiar este cel mai puțin important. Dar face ceva pentru tine ca femeie”, a mai spus ea.

