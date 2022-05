David Guetta pune distracția “On Repeat” la UNTOLD

StirilePROTV

În 2022, francezul David Guetta pare hotărât să continue să-și surprindă fanii atât cu piesele lansate cu proiectul FUTURE RAVE, la care colaborează cu MORTEN, cât și cu producțiile proprii.

E un personaj legendar, un artist cu un talent incredibil, care are abilitatea de a lansa piese de success atât mainstream, cât și underground.

DJ-ul numărul unu al lumii, pentru al doilea an la rând, și-a lansat în urmă cu două săptămâni noul single, o nouă colaborare cu două artiste britanice- Becky Hill recompensată în 2022 cu un Brit Awards la categoria “Cea mai bună artistă dance” și cu Ella Henderson. Intitulată “Crazy What Love Can Do” piesa are un număr de 21 de milioane de ascultări pe Spotify, fiind e o combinație de house și pop, cu elemente cheie din cele două genuri, considerată deja un pop anthem.

La acest final de săptămână, David Guetta a lansat un nou single, cu producătorul german Robin Schulz și solista de origine americană Aiko. “On Repeat” e o piesă de festival, o combinație de house și bass, cu un vocal perfect.

David Guetta este headliner-ul celei de-a șaptea ediții a festivalului UNTOLD, eveniment care va avea loc pe Cluj-Arena în perioada 4-7 august 2022.