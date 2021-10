David Guetta a fost ales cel mai bun DJ din lume în 2021

StirilePROTV

Încă o confirmare că Untold 2021 a avut cel mai bun line-up din Europa, 5 din top 10 cei mai buni DJ-i ai lumii au fost prezenți la ediția din acest an.

David Guetta, prezent la ediția din acest an a festivalului UNTOLD, își menține titlul de cel mai bun DJ din lume, după ce și în anul 2020 a ocupat aceeași poziție. Francezul rămâne pe locul 1 în top 100 cei mai buni DJ-i de pe planetă, top realizat de publicația DJ Mag și dezvăluit aseară la Amsterdam Music Festival 2021. Martin Garrix, Alok, Afrojack și Steve Aoki, care au urcat pe scena principală a festivalului UNTOLD în acest an, se regăsesc și ei în top 10 cei mai buni DJ-i ai lumii. Cei 5 au făcut show-uri spectaculoase la ediția din acest an, fiind încă o confirmare că UNTOLD a avut cel mai bun line-up din Europa.

David Guetta este unul dintre cei mai activi artiști în pandemie, a creat și lansat piese noi, a fost aproape de publicul său și a continuat seria de evenimente caritabile ,,United At Home”, începută în 2020. În total, cu live stream-urile ,,United At Home”, David Guetta a strâns din donații 2 milioane de dolari, bani care au ajuns la diverse cauze nobile. În acest an, David Guetta a fost prezent la festivalul UNTOLD, unde a făcut un show incredibil în fața a zeci de mii de fani, precum și declarații emoționante pe durata setului:

„În acești doi ani fără evenimente, idea de a sta acasă a fost înfricoșătoare la început, dar ulterior s-a dovedit a fi una minunată. Mi-am permis să petrec timp alături de familie. Revenirea a fost destul de dificilă, a fost greu să mă acomodez. M-am întrebat: cum am făcut asta timp de 20 de ani? Dar ceea ce se întâmplă în momentul în care urci pe scenă, emoțiile tale și ale fanilor, sunt sentimente incredibile. Asta am experimentat la UNTOLD, am trăit fiecare secundă, m-am bucurat de fiecare minut”, a mărturisit David Guetta.

Martin Garrix a urcat pe locul 2 în acest an în Top 100 DJ Mag. DJ-ul și producătorul olandez a avut un show special în acest an la festivalul UNTOLD și a venit cu surprize pentru fani. Acesta l-a invitat pe scenă pe prietenul său Tinnie Tempah, unul dintre artiștii cu care a compus piesa ,,Diamonds”. Videoclipul oficial a fost lansat săptămâna trecută și conține imagini de la UNTOLD, unul dintre festivalurile preferate ale lui Martin Garrix, după cum a declarat de nenumărate ori.

„De la începutul pandemiei am participat doar la două evenimente, e minunat acest moment în care oamenii pot fi împreună din nou. Această energie, adrenalină, fericire de a fi în public mi-au lipsit enorm. În acești doi ani am stat foarte multe ore în studio, am experimentat. A fost o perioadă ciudată pentru că am produs piese de festival pentru o lume în care nu existau festivaluri. Live stream-ul a fost singura soluție pe care am avut-o la îndemână în ultimii doi ani, dar nu există nimic care să înlocuiască ceea ce s-a întâmplat aici, la UNTOLD”, a declarat Martin Garrix.

O urcare în Top 100 DJ Mag a avut în acest an și Alok. Brazilianul cu sute de milioane de vizualizări pe YouTube a surprins întreaga lume cu stilul său house EDM și colaborările de succes. UNTOLD este primul festival la care a participat în pandemie, iar show-ul pe care l-a făcut a fost pe măsură.

„Este primul meu show live după o perioadă lungă de timp. Sunt extrem de entuziasmat pentru că am avut această ocazie de a fi alături de voi. Sunt DJ de peste 17 ani, dar în ultimii doi ani nu am putut ajunge la niciun eveniment. Iubesc România și-mi doresc să revin la UNTOLD!”, a mărturisit Alok.

Și Afrojack, situat pe locul 6 în Top 100 DJ Mag, și Steve Aoki, care ocupă locul 10, au făcut show-uri memorabile în acest an la UNTOLD. De-a lungul anilor, toți cei 10 DJ-i din topul din acest an au fost prezenți la Cluj-Napoca și i-au purtat pe sutele de mii de fani în călătorii muzicale unice.

1,3 milioane de oameni din 231 de țări ale lumii au votat în acest an pentru Top 100 DJ Mag. 60% dintre voturi au venit de la fanii muzicii electronice din Europa.