Blake Lively s-a întors în lumina reflectoarelor, după ce a trecut printr-o perioadă dificilă în viața profesională. FOTO

Blake Lively și-a făcut marea revenire în lumina reflectoarelor la 2024 CFDA Fashion Awards din New York City, luni, după ce s-a temut că cariera ei va lua sfârșit.

Actrița, în vârstă de 37 de ani - care a fost lovită de acuzații de comportament „agresiv” în jurul lansării filmului său It Ends With Us în august - s-a alăturat unui șir de nume celebre la eveniment, inclusiv Kylie Jenner, Katie Holmes și Ciara, potrivit Daily Mail.

Festivitățile anuale au avut loc la Muzeul American de Istorie Naturală, iar designeri precum Marc Jacobs au fost onorați în timpul evenimentului.

Lively a fost radiantă purtând o rochie albă mulată și despicată pe picior, care i-a pus în evidența silueta.

Vedeta din „Gossip Girl” a încălțat o pereche de pantofi cu toc aurii, pentru o strălucire orbitoare.

Ultima ieșire pe covorul roșu a lui Blake vine la scurt timp după ce a fost implicată într-un conflict cu filmul It Ends With Us și acuzată de „violență”.

O sursă a declarat pentru DailyMail.com că Blake este „cu siguranță întristată de ura pe care o primește și încearcă să nu lase ca aceasta să o afecteze, dar o face. Ea a crezut că acesta este momentul ei de a străluci, dar acum se uită la asta ca la sfârșitul carierei sale. Se teme că nimeni nu va mai dori să lucreze cu ea după asta”.

