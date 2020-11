Dani Mocanu a promis că le arată fanilor leul, dar i-a păcălit. Clipul său a ajuns însă numărul 1 în trending pe YouTube

Dani Mocanu și-a ținut fanii în suspans, promițându-le că le va arăta leul pentru care s-a constituit un dosar penal la Poliție.

În scandalul momentului din showbiz, leul lui Dani Mocanu a reușit să atragă atenția unui număr impresionant de internauți.

Dacă videoclipul în care apare animalul sălbatic în lesă, ca motiv artistic al unei manele, a trecut de 5 milioane de vizualizări în doar nouă zile de la lansare, a fost numărul 1 în trending pe Youtube România, scandalul a izbucnit atunci când poliția a anunțat constituirea unui dosar penal pentru cruzime împotriva animalelor, pentru că din imagini reieșea că animalul ar fi rănit.

Dani Mocanu s-a apărat într-un alt video publicat pe rețelele sociale, spunând că sunt doar efecte de machiaj. Apoi și-a provocat din nou fanii, cu un live pe contul său de Facebook, promițându-le că o să le arate leul pentru care a fost aspru criticat.

La marginea unei păduri, manelistul le-a vorbit fanilor timp de aproape 15 minute, promițându-le că dacă dau share, o să le arate leul. A vorbit mult pe marginea subiectului, ba chiar și-a întrebat privitorii dacă au văzut vreodată un leu în călduri.

Într-un final, după ce live-ul său ajunsese să fie privit în mod real de peste 20.000 de persoane, Dani Mocanu s-a ținut de cuvânt, dar în felul lui, care ar putea fi interpretat drept jignitor de o altă categorie a consumatorilor de rețele sociale.

„Ia uite, bă, leul, băi ..., uite leul, băi nesimțiților” a spus Dani Mocanu, scoțând din buzunar.. o bancnotă de UN LEU.

Imaginile au strâns însă mai bine de 9.500 de distribuiri.

Duminică, politiștii au deschis un dosar pentru rele tratamente si cruzimi impotriva animalelor.

După apariția știrilor cu acuzațiile formulate de poliție legate de presupuse cruzimi la adresa leului, Dani Mocanu a revenit, marți, cu noi precizări.

„Nu există nicio dovada concretă care sa arate faptul ca eu sau altcineva am fi maltratat acest leu !

Așa cum am specificat in vlogul meu vorbim despre un machiaj profesional ca leul sa para cât mai feroce. ( Și chiar ar fi fost vorba despre anumite răni ... asta nu însemna ca noi am maltratat felina ... animalele se mai bat între ele și ar fi putut fi provocate de un alt leu spre exemplu ) dar repet aici vorbim despre un machiaj profesional.

NOI NU MALTRATAM ANIMELE ” a scris Dani Mocanu pe contul său de Facebook.

Interpretul de manele a mai avut luări de poziție de la începutul scandalului cu leul, tot prin imagini difuzate pe rețelele sociale. Dani Mocanu susține că-și iubește leul, pe care l-a luat...după inimă.

„Ba, care dintre voi ați avut leu ? Care dintre voi aveți lei acasă, de cunoașteți voi comportamentul unui leu ? Păi dacă ați ști voi cum se comportă un leu, atuncea spuneți, dar de unde știti voi ? Și animalul se mai ia li după inimă, m-ați ințeles ce zic ?”

Potrivit legii, pentru deținerea animalelor sălbatice este nevoie de o autorizație specială. Dani Mocanu nu face referiri la acest aspect, însă susține ca leul are tot ce și-ar putea dori un animal și că a fost tratat precum un bebeluș.