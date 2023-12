Cum a petrecut Taylor Swift ziua de Crăciun. Unde a fost surprinsă vedeta. FOTO

Swift şi Kelce formează un cuplu de la începutul sezonului, iar artista câştigătoare a 12 premii Grammy şi-a urmărit iubitul de numeroase ori pe stadionul Arrowhead.

De data aceasta, ea a apărut într-o bluză roşie festivă, sub o jachetă neagră, cu Moş Crăciun alături de ea.

Taylor Swift is here with Santa pic.twitter.com/XTdgC7vzgb

În social media au apărut mai multe filmuleţe cu vedeta bucurându-se şi încurajându-şi iubitul din tribună.

Travis Kelce is rolling and Taylor Swift is fired up ???? pic.twitter.com/PJV1YYqDAC