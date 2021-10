Cristina și Georges, căsătorie de scurtă durată? ”Aș zice că sunt ok, dar nu sunt. Am sperat că o să găsim o soluție...”

Au intrat în cel mai curajos experiment social al momentului, au spus ”Da!” în fața ofițerului stării civile la căsătoria cu un necunoscut, au făcut primii pași pentru a se cunoaște mai bine, iar acum duc relația la următorul nivel.

Vor vedea împreună dacă știința a avut dreptate atunci când a concluzionat că sunt suflete pereche.

Căsătoria poate fi de mai multe feluri, pentru Cristina și Georges pare a fi de scurtă durată. Astăzi, de la ora 21:30, într-o nouă ediție Căsătoriți pe nevăzute, cei doi vor primi vestea că sunt nevoiți să stea departe unul de celălalt. Cauza? O nouă propunere de muncă pentru George, care pare că o să-l țină pentru o perioadă departe de casă. ”Începusem să ne obișnuim unul cu celălalt și mi-aș fi dorit să nu se întâmple asta, să avem toată perioada asta pentru a vedea evoluția”, va spune Cristina. Tensiunile între cei doi vor ajunge la cote foarte ridicate după ce Georges va lua decizia de a pleca pe vas, fără să se mai gândească deloc la experimentul în care a intrat, dar nici dacă îi va răni în vreun fel sentimentele soției lui. ”Aș zice că sunt ok, dar nu sunt. Nu mă încântă situația. Cumva, am sperat că o să găsim o soluție. Sincer, am tot sperat că o să se răzgândească, că o să se mai gândească la decizia pe care o ia. Vrei susținere din partea mea? Ce susținere să-ți dau? Să-ți zic: du-te și fă-o? Nu înțeleg motivele pentru care el are nevoie de experiența asta. Focusul tuturor ar trebui să fie pe carieră, dar de ce te-ai mai implicat în toată treaba asta? Acum mi se pare că ai tăiat-o. Și te aștepți să te susțin și să nu fiu ofensată!”, va recunoaște Cristina într-un moment de sinceritate.

Cum se va încheia toată această situație dintre cei doi, dar și cum va arăta viitorul lor în cel mai curajos experiment social al momentului, vedem astăzi, de la ora 21:30, la PRO TV.

