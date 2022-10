Cristi Minculescu, transformare totală de look: Artistul s-a tuns. Cum arată cântărețul. GALERIE FOTO

Cristi Minculescu, omul care a făcut istorie cu trupa Iris, a făcut o schimbare radicală de look cu care a uimit pe toată lumea în ultima vreme. Artistul s-a tuns.

La ultimele concerte, fanii l-au văzut pe Minculescu cu noul look, iar spectacolele nu au fost tocmai puține.

„Am avut săptămâni cu show-uri de luni până duminică, fără pauză, dar nu ne plângem. Nu există loc în care să ne simțim mai bine decât pe scenă. A fost o vară plină, iar acum urmează perioada sărbătorilor de iarnă care este la fel. Poate după Revelion să reușim să ne odihnim puțin. Mă simt foarte bine, într-adevăr, din toate punctele de vedere. Sunt plin de vitalitate și binedispus, mai ales că am și un nou look. Am luat cu asalt și TikTok-ul. Trebuie să mă urmăriți”, a spus Cristi Minculescu, conform Pro TV.

Pe TikTok, artistul este foarte activ și are deja 14.000 de fani, cu care interacționează tot timpul.

Dată publicare: 26-10-2022 20:11