Colaborare în premieră între Armin Van Buuren și Nicky Romero

Două figuri iconice ale scenei electronic dance music, olandezii Armin van Buuren & Nicky Romero au intrat împreună în studio pentru prima lor colaborare intitulată “I Need You To Know”, linia de voce fiind semnată IFIMAY.

Lansarea oficială pentru noul single are loc pe 10 iulie 2020. Pentru a marca acest moment cei doi DJ care au fost prezenți la edițiile festivalului UNTOLD, au pregătit un B2B special din studioul A State Of Trance, vineri de la ora 7PM CET via YouTube, Facebook și Twitch.

În luna noiembrie 2019, Nicky Romero a lansat o versiune remix pentru single-ul “Unlove You”, iar fanii au cerut o colaborare între cei doi olandezi.

De-a lungul anilor, cei doi artiști, care reprezintă genuri diferite din muzica electronică, au reușit să lanseze cu label-urile pe care le dețin, Armada Music și Protocol Recordings, producții de success, au promovat noi talente și părea aproape imposibilă o colaborare. Dar, iată, se întâmplă.

„I Need You To Know” pare a fi orientată mai mult spre felul în care produce Nicky Romero, vine cu câteva elemente clasice care sună fantastic, iar Armin vine cu ceea ce știe el să facă cel mai bine: magie.

Nicky Romero a fost pentru prima dată la UNTOLD în vara anului trecut, la ediția aniversară a festivalului și a rămas impresioant de energia publicului de la Cluj-Napoca. „E prima dată când am pus muzică la UNTOLD, mă bucur că sunt aici și sunt recunoscător pentru oportunitatea asta”.