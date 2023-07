Cine sunt românii nominalizați la premiile Emmy 2023

Printre cei cu șanse la un trofeu se numără și trei artiști român care au participat la serialul „Wednesday”, filmat la noi.

A 75-a ediție a trofeelor Emmy ar trebui să aibă loc pe 18 septembrie, dar posibila grevă a scenariștilor și actorilor va amâna probabil evenimentul.

Serialul Succesiunea, cronica dură a unei familii puternice care se destramă în lupta pentru controlul unui imperiu media, este favoritul detașat al premiilor Emmy din acest an.

Saga familiei Roy, inspirată de povestea reală a mogulului media Rupert Murdoch, a înhățat nu mai puțin de 27 de nominalizări, inclusiv pentru cel mai bun serial-dramă, regie, montaj, muzică.

Cât despre interpretări, actorii serialului se concurează unii pe alții, monopolizând categoriile pentru roluri principale și secundare, feminine și masculine.

Michael Schneider, TV writer: „Nu m-aș mira să-l văd pe Kieran câștigând un Emmy. Poate că Jeremy Strong și Brian Cox, care au roluri mult mai „grele” în serial, s-ar putea exclude recirpoc. Atunci căștigă al treilea, Kieran Culkin. E atât de haios, de sălbatic, iar personajul lui are poate cel mai mare impact în ultimul sezon”.

Vine tare din urmă, serialul post-apocaliptic The Last of Us - cu 24 de nominalizări și The White Lotus, producția ce disecă nevrozele unor turişti de lux în Sicilia - cu 23 de nominalizări.

La categoria comedie, Ted Lasso, care urmăreşte aventurile unui antrenor de fotbal american „paraşutat” la o echipă de fotbal engleză, pornește în cursa cu avantaj, având 21 de nominalizări.

Românii Adrian Curelea - director artistic, Adina Bucur - superviser de costume și Bianca Boeroiu - make-up artist, se numără printre cei nominalizați la câte un Emmy pentru producția Wednesday, filmată în România.

Însă cea de-a 75-a ceremonie de decernare a premiilor Emmy, programata pentru 18 septembrie, rișca să fie amânată în cazul unei greve a actorilor de la Hollywood.

Aceștia votează în orele următoare dacă intră sau nu în grevă pentru pensii și asigurări de sănătate.

Michael Schneider, TV writer: „E o foarte mare probabilitate ca sindicatul actorilor de la Hollywood să intre în grevă, adică actorii nominalizați nici nu vor prea apuca să se promoveze. Li s-a spus că nu pot face campanie dacă sunt în grevă. E foarte probabil ca ceremonia de decernare a premiilor Emmy să fie amânată pentru noiembrie, ori chiar ianuarie anul viitor. O grevă dublă (actorilor și a scenariștilor), înseamnă că Hollywood-ul trage obloanele, cu un impact devastator asupra industriei”.

Dată publicare: 13-07-2023 20:03