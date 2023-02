Cine au fost câștigatorii premiilor decernate de Sindicatul Actorilor Americani. Filmul care a obținut numeroase trofee

Comedia absurdă science-fiction "Everything Everywhere All At Once" își continuă ascensiunea fulminantă și a câștigat, de această dată, mai toate trofeele la gala premiilor Screen Actors Guild - Sindicatul Actorilor din SUA.