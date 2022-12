Cele mai ciudate recorduri mondiale din 2022. Cât a durat cel mai lung concert de pian din lume, realizat de un român

Guiness Book a înregistrat în 2022 o serie de recorduri inedite, iar printre ele se află și lucruri extraordinare realizate de români.

Țestoasa Jonathan, cea mai bătrân animal din lume, a împlinit 190 de ani

Jonathan, cea mai bătrână ţestoasă din lume, împlineşte 190 de ani pe insula Sfânta Elena, teritoriu britanic din Oceanul Atlantic şi unde locuitorii o sărbătoresc de vineri, relatează AFP.

"Când te gândeşti, dacă a eclozat în 1832 - epoca victoriană - Doamne, schimbările care au fost în lume" de atunci, a afirmat Joe Hollins, veterinarul care are grijă de ţestoasă.

"Războaiele mondiale, ascensiunea şi căderea Imperiului Britanic, guvernatorii, regii şi reginele care s-au succedat, este de-a dreptul extraordinar!", a remarcat el.

În vârsta de cel puţin 190 de ani, Jonathan este cea mai bătrâna ţestoasă înregistrată vreodată şi cel mai vechi animal terestru în viaţă cunoscut. Ea a intrat în Cartea Recordurilor Guinness la începutul acestui an.

Animalul trăieşte pe insula Sfânta Elena din 1882 şi vârsta este doar o estimare. O fotografie făcută la sosirea sa pe insulă arată că ţestoasa avea deja cel puţin 50 de ani la acea vreme, dar probabil că este mai în vârstă.

L-a ratat pe Napoleon

Jonathan a văzut 35 de guvernatori trecând pe acest teritoriu britanic de peste mări, dar l-a ratat pe Napoleon, care a fost în exil pe insulă între 1815 şi 1821.

Acum locuieşte în reşedinţa guvernatorului alături de David, Emma şi Fred, ţestoase mult mai tinere.

Locuitorii din Sfânta Elena au organizat trei zile de sărbătoare începând de vineri şi guvernatorul insulei îi va oferi ţestoasei legumele preferate.

Jonathan - fără vedere, fără simţul mirosului, dar auzul intact - va primi un tort. A fost creat chiar şi un timbru special pentru cel mai faimos locuitor al acestei insule cu 4.500 de oameni.

Gino, cel mai bătrân câine din lume, are 22 de ani

Un câine din statul american California, pe nume Gino, a fost desemnat cel mai bătrân câine în viaţă de către Cartea Recordurilor Mondiale Guinness după ce s-a confirmat că are peste 22 de ani.

Proprietarul lui Gino, Alex Wolf, în vârstă de 40 de ani, a declarat că l-a adoptat împreună cu colegii săi de cameră de la facultate când câinele avea 2 ani de la adăpostul de animale Humane Society of Boulder Valley din Colorado, în 2002.

"A fost alături la fiecare pas", a povestit Wolf pentru today.com. "Sunt atât de bucuros că l-am luat. Este cel mai bun", a spus el.

Guinness World Records a confirmat că Gino s-a născut pe 24 septembrie 2000, ceea ce i-a adus titlul de cel mai bătrân câine în viaţă.

Deţinătorul recordului anterior, un câine pe nume TobyKeith, încă trăieşte, însă are 21 de ani.

Cel mai bătrân câine din lume dinaintea lui Gino a murit tot la 22 de ani

Wolf a atribuit starea bună de sănătate a lui Gino unei diete echilibrate, îngrijirii veterinare de care beneficiază şi poftei sale de viaţă.

"Îi recunosc tot meritul", a spus Wolf. "A primit multă dragoste şi cred că este pur şi simplu un câine puternic", a adăugat proprietarul lui Gino.

În luna octombrie, Pebbles, cel mai bătrân câine din lume la acea vreme, a murit la vârsta de 22 de ani, în sud-estul Statelor Unite. Pebbles a fost desemnat cel mai bătrân câine din lume în mai 2022, în timpul unei vizite a experţilor de la Cartea Recordurilor Mondiale Guinness, o veritabilă instituţie care înregistrează recorduri în toate domeniile.

Centenarii din Balcani și misterul longevităţii lor

Longevitatea rămâne un mister până în ziua de azi, iar oameni de ştiinţă din întreaga lume continuă să caute răspunsuri la întrebarea dacă genele, mediul înconjurător sau un alt factor determină capacitatea unor oameni de a trăi mai mult de un secol şi de a-i uimi adesea pe alţii cu tăria lor de caracter.

Centenarii nu lipsesc nici în Balcani, unde speranţa de viaţă este în cea mai mare parte sub media europeană, iar fiecare dintre ei are amintiri interesante despre vremuri trecute şi o reţetă specială pentru longevitate, relatează BTA joi.

Turcia

Cel mai în vârstă cetăţean al Turciei, Nuriye Babat, în vârstă de 113 ani, a decedat săptămâna trecută. Mama a opt copii şi bunica a peste 500 de nepoţi, strănepoţi şi stră-strănepoţi, Babat a fost martoră la domnia a trei sultani şi 12 preşedinţi. Deşi documentele ei spun că s-a născut în 1909, fiul ei, Yusuf, a declarat că bănuieşte că era mai în vârstă, de 125 de ani, deoarece în acele vremuri nu se ţineau evidenţe atât de stricte. El spune că ea obişnuia uneori să îi povestească ce a făcut fondatorul Republicii Turce, Mustafa Kemal Ataturk.

Peste 13.400 de centenari trăiesc în Grecia

Golkoy, în provincia Ordu de la Marea Neagră, este cunoscut ca oraşul centenarilor, datorită numărului mare de locuitori cu vârsta de peste o sută de ani. Aceştia spun adesea că îşi datorează longevitatea alimentelor pe care le produc ei înşişi, cum ar fi mierea, iaurtul, ouăle şi murăturile.

Provincia Tunceli din estul ţării are cel mai mare număr de longevivi: speranţa de viaţă acolo este de 80,5 ani, cu 76,2 ani pentru bărbaţi şi 85,7 ani pentru femei.

Grecia

Potrivit statisticilor oficiale, publicate de ziarul Kathimerini în primăvara anului trecut, numărul centenarilor din Grecia este de 13.451.

Katerina Karnarou, cea mai bătrână femeie din Grecia, a murit în 2020, la vârsta de 115 ani. Până la moartea sa, ea a fost a cincea cea vârstnică persoană în viaţă de pe planetă.

Dacă în 1980 grecii se numărau printre cei cunoscuţi pentru longevitate în Europa, acum au coborât pe locul 17 pe continent, cu o speranţă medie de viaţă de peste 81 de ani.

Insula Ikcaria ocupă un loc special în ceea ce priveşte speranţa de viaţă în Grecia. Apreciată ca fiind una dintre singurele cinci zone albastre din lume - un loc în care mediul înconjurător este favorabil bătrâneţii - în Ikaria s-a constatat că locuitorii au de câteva ori mai multe şanse de a ajunge la vârsta de peste 90 de ani decât în mod normal. De asemenea, este de remarcat faptul că pe Ikaria cazurile de cancer, boli cardiovasculare şi diabet sunt semnificativ mai puţine, iar demenţa este rară.

Românul Mihai Șora, între cei mai vârstă 50 de oameni din lume

Secretul longevităţii pe această insulă pare să se regăsească într-o combinaţie de factori, între care dieta, viaţa socială şi exerciţiile fizice. Dieta se bazează pe o mulţime de legume cultivate în gospodărie, inclusiv legume sălbatice şi fasole, cantităţi limitate de zahăr şi carne, mai multe cereale şi peşte, lapte de capră, miere, ceai de plante, vin roşu ikarian şi ulei de măsline.

România

Românul Dimitru Comănescu a fost cel mai bătrân om de pe planetă timp de o lună, înainte de a muri la 111 ani, pe 27 iunie 2020. Născut la 8 noiembrie 1908 în satul Drăgăneasa, la circa 100 km de Bucureşti, Comănescu a lucrat ca agronom timp de 70 de ani. El a declarat într-un interviu că secretul longevităţii sale a fost dragostea familiei sale, a soţiei sale, a copiilor şi a nepoţilor săi. De asemenea, vecinii săi îşi amintesc că le spunea frecvent că ar trebui să consume lapte şi miere dacă vor să trăiască la fel de mult ca el.

În prezent, cel mai bătrân om în viaţă din România este Ilie Ciocan, în vârstă de 109 ani, născut la 28 mai 1913. El este, de asemenea, cel mai bătrân veteran militar din ţară, potrivit presei locale. Cea mai vârstnică femeie din ţară este Maria Mihai, în vârstă de 109 ani, din satul Independenţa, judeţul Călăraşi, născută pe 5 ianuarie 1913.

Anul trecut, filosoful şi eseistul Mihai Şora a intrat pe lista celor mai în vârstă 50 de oameni din lume. Născut la 7 noiembrie 1917 în Timiş, Şora a fost elevul lui Mircea Eliade. În 2018, când avea 101 ani, Şora a atras atenţia presei pentru participarea sa la protestele antiguvernamentale din Bucureşti. El a împlinit 106 ani săptămâna trecută şi continuă să fie extrem de activ pe reţelele de socializare, postând o fotografie cu un mare balon roşu cu ocazia zilei sale de naştere.

Serbia

În Serbia există, probabil, mai mult de 150 de centenari, a relatat presa locală, menţionând lipsa unor statistici precise privind numărul acestora.

Zivorad Markovic are peste 100 de ani, se bucură de viaţă şi spune că nu-l doare nimic. Pe vremuri, doar puţini puteau trăi până la o sută de ani. Cifrele arată însă că numărul centenarilor din Serbia este în creştere. La 103 ani, Zivorad Markovic încă găteşte, merge la cumpărături, nu a fost niciodată bolnav şi nu are dureri, relatează Blic, din Belgrad.

Obişnuia să facă plajă ore în şir, pe vremuri pe insula Ada Ciganlija de pe râul Sava, iar acum pe o bancă din faţa unei clădiri din Novi Beograd (Noul Belgrad). Mersul pe jos este o necesitate - când era mai tânăr, spune el, mergea mai mult de zece kilometri. Acum merge doar în jurul blocului.

"Nu am o reţetă specială pentru longevitate. Nu am făcut nimic special şi nici nu mi-am permis nimic special. Nu ştiu", spune Zivorad. Întrebat dacă are puterea să lucreze la 102 ani, el răspunde: "Pentru numele lui Dumnezeu, am!"

În ultimii ani, au apărut din ce în ce mai multe persoane cu certificate de naştere emise cu cel puţin 100 de ani în urmă. Potrivit celor mai recente date, în Serbia există 126.166 de persoane în vârstă de 85 de ani şi peste, iar numărul centenarilor din lume s-a cvadruplat de la începutul secolului, a precizat Blic.

Oficiul de Statistică al Republicii Serbia nu înregistrează numărul de centenari. Datele disponibile se referă doar la populaţia cu vârsta de peste 85 de ani. Cu toate acestea, se estimează că în Serbia există aproximativ 150 de persoane care s-au născut în urmă cu o sută de ani.

Potrivit Biroului, în 2018 existau 126.166 de persoane cu vârsta de 85 de ani şi peste, cu un număr mult mai mare de femei - 80.025. În nordul Serbiei, există aproape 60.000 de persoane în vârstă de peste 85 de ani, iar în capitală există aproximativ 30.000 de persoane ale căror certificate de naştere au fost emise cu cel puţin 85 de ani în urmă.

Cel mai bătrân sârb are 109 ani

În Vojvodina, aproape 30.000 din cei 1,86 milioane de locuitori ai regiunii aparţin acestui grup de vârstă. În Nis, 4.158 din 256.000 de locuitori au cel puţin 85 de ani. În regiunea Pirot, cu o populaţie de aproape 85.000 de locuitori, 2.300 de persoane se află în această categorie de vârstă, iar în regiunea Dunării, cu o populaţie de 187.000 de locuitori, puţin peste 3.500 de persoane au împlinit 85 de ani. În sudul Serbiei, există 2.263 de persoane de această vârstă la o populaţie de puţin peste 197.500 de locuitori.

Cea mai bătrână persoană din Serbia s-a născut în 1913 şi are 109 ani, în timp ce peste 500 de pensionari primesc pensii de mai bine de jumătate de secol.

Potrivit datelor Biroului de Statistică al Republicii Serbia pentru recensământul anterior, în 2011 existau doar 50 de centenari în ţară, dar acum se estimează că sunt de cel puţin trei ori mai mulţi. Oficiul constată că speranţa de viaţă în Serbia a crescut în general, dar epidemia de coronavirus a schimbat această statistică într-o oarecare măsură.

Pentru bărbaţi, conform datelor pentru anul 2020, speranţa de viaţă este de 72,3 ani, cu doi ani mai puţin decât în 2019. Există, de asemenea, o scădere a speranţei de viaţă pentru femei - în 2020, speranţa de viaţă a acestora era de 78,2 ani în medie, în timp ce în 2019 era cu 0,9 ani mai mare.

Câţi oameni trăiesc în Serbia şi care este structura populaţiei, inclusiv a celor centenari, se va şti exact după recensământul care a avut loc în octombrie. Potrivit Biroului de Statistică, primele rezultate vor fi disponibile până la sfârşitul acestui an.

Croaţia

Cel mai bătrân meşteşugar din Croaţia, Peka Zelic, în vârstă de 102 ani, a decedat în iulie 2022, a anunţat presa croată. Baka Peka, aşa cum era numită cu simpatie de toţi cei care o cunoşteau, era renumită pentru că îşi vindea produsele făcute manual. La vârsta de 98 de ani, Peka îşi deschisese un magazin, numit Kod Peke (U Peke), în azilul de bătrâni Dom Ivan Pavao II (Ioan Paul al II-lea) din satul Donje Biljane, lângă Zadar, pe coasta dalmată, unde locuia.

Peka şi-a petrecut cea mai mare parte a vieţii la câmp cu oile, iar ţesutul a fost întotdeauna pasiunea ei, reuşind să combine toate acestea în timp ce creştea opt copii. Baka Peka s-a născut la 17 martie 1921 şi a lăsat 104 urmaşi.

Unul dintre cei mai bătrâni croaţi, Bozo Kralj din Pridvorje, a împlinit 107 ani în octombrie, alături de familia sa. Născut în Imperiul Austro-Ungar, a trăit în şase regimuri şi trei războaie, inclusiv două războaie mondiale. Timp de 67 de ani, Bozo Kralj a monitorizat fenomenele meteorologice din regiunea sa natală şi a trimis rapoarte la Institutul Hidrometeorologic de Stat. Rudele sale spun că a pierdut şirul anilor.

Dubrovacki vjesnik a scris că memoria lui Bojo este ca un ceas elveţian. Centenarul le-a povestit în detaliu jurnaliştilor de la ziar despre viaţa sa dificilă din Konavle, oraşul natal, despre ororile războiului şi ale sărăciei, precum şi despre fenomenele meteorologice care l-au fascinat întotdeauna.

Speranța de viață în Croația este de 75,8 ani

Milka Baukovic, născută în Croaţia la 5 februarie 1915, este în prezent a doua cea mai în vârstă persoană cunoscută în viaţă din Serbia, după Djurdja Stojkovic. Milka Baukovic şi-a petrecut cea mai mare parte a vieţii în satul Okucani din Croaţia. După ce soţul ei a murit în 1945, ea a moştenit atelierul de pălării al acestuia şi a continuat în aceeaşi afacere încă 35 de ani, până la pensionare. Până la vârsta de 103 ani, Milka a continuat să fie implicată în producţia în masă de pălării, iar apoi a lucrat doar la comandă şi în cantităţi mai mici.

Vara, Milka Baukovic locuieşte singură în casa ei din Okucani, iar iarna locuieşte împreună cu fiica ei, Dusanka Bozic, în Belgrad, Serbia. Milka are o stare de sănătate bună, poate merge fără ajutor şi nu are probleme de sănătate. De asemenea, este activă în politică, iar la vârsta de 107 ani, în aprilie 2022, a mers singură la vot. Ea a spus atunci că nu a ratat niciodată un scrutin şi că a votat întotdeauna în mod regulat. Ea a devenit cea mai bătrână persoană cunoscută în viaţă din Belgrad, după moartea Tamarei Krutikova, în vârstă de 110 ani, la 6 iulie 2022.

Speranţa generală de viaţă în Croaţia este de 75,8 ani, ceea ce este peste media globală (speranţa medie de viaţă este de aproximativ 71 de ani, conform Diviziei de Populaţie a Departamentului pentru Afaceri Economice şi Sociale al ONU). Speranţa medie de viaţă pentru bărbaţi în Croaţia este de 72,2 ani, iar pentru femei este de 79,6 ani.

În 2019, Croaţia număra 131 de centenari - 22 de bărbaţi şi 109 femei.

Slovenia

Poate cel mai cunoscut centenar sloven, scriitorul Boris Pahor, a murit în luna mai a acestui an, la vârsta de 108 ani, la Trieste (Italia).

Născut în 1913, Boris Pahor a trăit ororile secolului XX şi a luptat de-a lungul anilor împotriva fascismului, naţional-socialismului şi dictaturii comuniste. Experienţele sale din lagărele de concentrare stau la baza celui mai cunoscut roman al său, Necropolis. Din cauza poziţiilor sale împotriva totalitarismului, regimul comunist iugoslav i-a interzis intrarea în Slovenia.

281 de centenari trăiesc în Slovenia

După căderea comunismului, Boris Pahor a devenit o figură literară celebră în Slovenia. A primit numeroase premii, iar operele sale literare au ajuns adesea în fruntea listelor de bestseller-uri. Odată cu sfârşitul Războiului Rece, a obţinut recunoaştere şi în Italia, unde odată a fost marginalizat pentru că a ales să scrie în slovenă şi nu în italiană.

În ultimii ani, cărţile lui Boris Pahor au fost traduse în limbi străine, iar în 2007 a primit prestigioasa Legiune de Onoare franceză. În acelaşi timp, el s-a folosit în mod repetat de notorietatea sa în Slovenia pentru a sublinia eşecurile guvernelor după independenţă, a arătat televiziunea slovenă RTV.

Populaţia Sloveniei, de aproximativ 2 milioane de locuitori, îmbătrâneşte rapid, chiar mai repede decât media Uniunii Europene. Îmbătrânirea este în principal rezultatul unei speranţe de viaţă mai mari şi al unei scăderi a fertilităţii în rândul generaţiilor tinere. Mai mult de o cincime din populaţie (20,7%) are în prezent 65 de ani sau mai mult, iar până în 2050 se aşteaptă ca această proporţie să ajungă la 31%, reprezentând aproape o treime din populaţia Sloveniei, a declarat Ales Kenda, secretar la Ministerul Muncii, Familiei, Afacerilor Sociale şi Egalităţii de Şanse.

În Slovenia, bărbaţii trăiesc în medie 76 de ani, iar femeile 84 de ani. Potrivit guvernului sloven, în Slovenia trăiau 26 de centenari în 1991 şi 281 în 2021.

Albania

Potrivit datelor Eurostat, citate de ziarul albanez Monitor, în octombrie, Albania era a patra naţiune cu populaţia cea mai tânără din Europa, după Kosovo, Turcia şi Islanda.

Cel mai bătrân locuitor al ţării în 2010 era Tane Koleci, rezidentă a oraşului Durres, care avea 114 ani la acea dată şi care a trăit în trei secole diferite: XIX, XX şi XXI, a relatat agenţia de presă albaneză Top Channel. Tane Koleci s-a născut în 1896 şi a fost îngrijită în timpul vieţii de nepotul soţului ei, care a spus că nu a avut copii şi că era o femeie muncitoare şi înstărită.

Cea mai bătrână albaneză avea 120 de ani în 2019

Potrivit informaţiilor Top Channel, Koleci primea o pensie specială de la stat şi îşi petrecea cea mai mare parte a timpului dormind. Ea bea regulat cafea şi fuma şi, deşi buzele ei nu o mai ascultau, nu a scos niciodată chibouka din gură, scria postul de televiziune în 2010, cu puţin timp înainte ca bătrâna să moară.

Potrivit ziarului Gazeta Meydani, cea mai vârstnică rezidentă în 2020 în Albania era Fatina Tolia, născută în oraşul Elbasan în 1899. Ea a trăit două războaie, domniile a cinci monarhi şi 21 de prim-miniştri. Figurează în Cartea Albaneză a Recordurilor ca fiind cea mai longevivă persoană, împlinind 120 de ani pe 24 decembrie 2019.

Fatina era stră-stră-străbunica a nouă nepoţi, avea grijă de casa sa mare cu curte şi animale în care locuia singură şi avea o stare de sănătate suficient de bună pentru a trăi independent, relata Gazeta Meydani în 2020.

Spera să trăiască până la 150 de ani şi îi sfătuia pe oameni să aibă grijă de sistemul lor circulator pentru a fi sănătoşi şi activi ca ea. Nu se ştie dacă femeia mai este în viaţă.

Abilităţi uimitoare, celebrate cu prilejul Zilei Recordurilor Mondiale Guinness

Abilităţi uimitoare, de la recordul pentru cele mai multe ridicări alternative în câte o mână într-un interval de un minut şi până la rezolvarea cubului Rubik în timp ce utilizatorul se deplasează pe o placă de skateboard, sunt celebrate joi cu prilejul Zilei Recordurilor Mondiale Guinness, marcată pe 10 noiembrie.

Desfăşurat sub sloganul ''Super Skills'' (''Abilităţi uimitoare''), acest eveniment anual, ajuns la cea de-a 19-a ediţie, a determinat temerari de pe diferite continente să demonstreze că limitele umane pot fi depăşite.

În timp ce se plimba pe skateboard printr-un parc cu piste speciale, studentul britanic şi campionul la rezolvarea rapidă a cubului Rubik George Scholey a soluţionat 500 de cuburi rotitoare care i-au fost înmânate de mai mulţi asistenţi. În Japonia, Junji Nakasone a jonglat cu trei mingi de baschet, trecându-le peste piept, de la un braţ întins la celălalt, de 56 de ori.

”Ziua Recordurilor Mondiale Guinness este o celebrare globală la superlativ şi reprezintă o şansă pentru orice persoană din lume să încerce să-şi înscrie numele în faimoasa Carte a Recordurilor Guinness”, a spus Craig Glenday, redactor-şef al Guinness World Records.

21 de salturi în spate legat la ochi, într-un minut

”Cu toţii avem abilităţi, cu toţii ştim trucuri de folosit la petreceri, dar sunt ele suficient de bune pentru Cartea Recordurilor Mondiale Guinness? Sunt suficient de extreme? Am asistat la sute de tentative în multe ţări”, a mai spus el.

În Dubai, Ammar Ahmed Alkhudhiri şi Abdulla Saeed Alhattawi au combinat două abilităţi. În timp ce primul mergea pe o motocicletă cu roţile din faţă ridicate, celălalt stătea în vârful vehiculului şi a realizat jonglerii cu mingea pe un picior de 70 de ori.

Alkhudhiri a făcut şi 87 de jonglerii cu mingea de fotbal în 30 de secunde în timp ce stătea agăţat de o bară într-o singură mână.

Nicolas Montes de Oca, din Mexic, a doborât trei recorduri: pentru cele mai multe ridicări într-o mână într-un singur minut (masculin) cu 23 de repetări, cele mai multe ridicări în mâini într-un minut (masculin), totalizând 41 de repetări, cele mai multe ridicări într-o mână alternativ într-un minut, cu 32 de repetări.

În Orlando, Florida, Dinesh Sunar a reuşit 21 de salturi în spate legat la ochi într-un singur minut.

În China, ciclistul Zhang Jing Kun a obţinut titlul pentru cele mai multe sărituri peste o bară realizate într-un minut, sărind peste un obstacol de 14 ori în timp ce se afla pe o bicicletă.

Ramzan Kadîrov, în Cartea Recordurilor din Rusia ca persoana cu cele mai multe sancţiuni

Liderul cecen Ramzan Kadîrov a primit miercuri, din partea Cărţii Recordurilor din Rusia, un certificat care atestă că este cetăţeanul rus cu cel mai mare număr de sancţiuni personale aplicate de entităţi străine pentru sprijinul acordat de el campaniei militare ruse din Ucraina, transmite EFE.

”Recordul pentru cel mai mare număr de sancţiuni personale impuse unei persoane, cu 15 sancţiuni, îi revine lui Ramzan Kadîrov", a declarat redactorul-şef al Cărţii Recordurilor din Rusia, Stanislav Konenko, citat de TASS.

"Premiul" a fost înmânat în timpul aniversării a 204 ani de la atestarea documentară a oraşului Groznîi, capitala Ceceniei, care coincide cu împlinirea a 47 de ani de către liderul cecen.

Se laudă că l-a depășit pe Kim Jong-Un

Kadîrov a primit şi un certificat care atestă că deţine recordul pentru cel mai mare număr de sancţiuni la nivel mondial impuse unei persoane, familiei sale şi adepţilor săi.

"Mă aflu pe lista sancţiunilor pentru că apăr islamul, tradiţiile şi obiceiurile noastre şi securitatea ţării noastre. Nimic nu este mai important pentru mine. Din acest motiv sunt fericit", a declarat Kadîrov, la primirea certificatului.

Anterior, liderul cecen s-a lăudat că este persoana cu cel mai mare număr de sancţiuni la nivel internaţional, depăşindu-i până şi pe liderul nord-coreean Kim Jong-un, pe preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko şi pe preşedintele sirian Bashar al-Assad.

El a dat asigurări că împotriva lui, a familiei şi susţinătorilor săi, a proprietăţilor sale şi a organizaţiilor pe care le conduce au fost impuse cel puţin 70 de sancţiuni.

Pianistul bihorean Thurzo Zoltan a reuşit un concert de 130 de ore, nou record mondial

Pianistul orădean Thurzo Zoltan a anunţat că a doborât recordul mondial pentru cel mai lung concert din lume, reuşind să cânte la pian 130 de ore, cu o pauză de 5 minute pe oră, începând de lunea trecută până duminică dimineaţă.

Reuşita lui - în cea mai grea categorie Guinness din lume, legată de pian - urmează să fie înscrisă în Cartea Recordurilor.

"Noul record este de 130 de ore! (La doar trei luni după Nepal!) Cu ajutorul bunului Dumnezeu, Erika, Kira, echipa uriaşă de observatori, medici şi de susţinători de suflet, am reuşit să mergem puţin mai departe pentru cel mai lung pian continuu din categoria Guinness World Records, care până acum a fost 127 de ore 8 minute şi 38 de secunde", a scris pianistul, în mesajul său.

El a precizat că au fost 130 de ore de cântat continuu la pian, cu doar cinci minute pauză la fiecare oră, într-un sistem teribil de strâns de reguli. În fond, a afirmat el, rezultatul se datorează pregătirii sale serioase de mulţi ani, dar şi susţinătorilor deosebiţi, cărora le poartă o recunoştinţă enormă.

Este pentru a doua oară recordman Guiness Book

Thurzo Zoltan a doborât, astfel, recordul mondial anterior, cea mai lungă astfel de reprezentaţie fiind înscrisă în anul 2015 în Cartea Recordurilor de către indianul Mrityunjay Sharma, care a rezistat la pian 127 de ore, 8 minute şi 32 de secunde.

Pianistul orădean a devenit astfel pentru a doua oară recordman Guiness după ce a cântat pe 13 iunie, în Nepal, timp de 132 de minute, la cea mai mare altitudine de până atunci, la 5.324,77 metri, în tabăra de bază de pe muntele Everest. Orădeanul a doborât atunci recordul reuşit în anul 2018 de o artistă din Marea Britanie care a cântat la 4.964 de metri.

Thurzo Zoltan şi-a început recitalul de muzică clasică susţinut la o temperatură sub 3 grade Celsius pe un pian adus cu elicopterul cu interpretarea imnului României şi al Ungariei.

Artistul orădean doreşte să intre astfel în atenţia publică mondială pentru a reuşi să strângă fondurile necesare pentru a înfiinţa un Muzeul al Muzicii la Oradea.

Record stabilit de chiliana Barbara Hernandez în apele îngheţate de la Capul Horn

Chiliana Barbara Hernandez, deţinătoarea triplei coroane în ape deschise, a intrat miercuri în Cartea Recordurilor, după ce a înotat trei mile marine, aproximativ 5.500 de metri, în jurul Capului Horn, în ape cu o temperatură de aproximativ 7 grade Celsius, informează EFE.

"Sirena de gheaţă", cum este supranumită temerara înotătoare sud-americană, reuşise să stabilească pe 27 februarie un nou record pe viteză pe distanţa de o milă înotată (15 minute şi 3 secunde), în timpul unei traversări prin apele reci din regiunea Magallanes, între oceanele Pacific şi Atlantic.

Sportiva, în vârstă de 36 de ani, şi-a început aventura în oraşul Punta Arenas, în sudul extrem al ţării, de unde a călători cu avionul la Puerto Williams. De acolo, ea s-a îmbarcat pe o navă a marinei chiliene, care a dus-o la Capul Horn, unde a aşteptat o fereastră de timp favorabilă pentru tentativa sa.

"Mă simt fericită şi recunoscătoare pentru oportunitatea de a înota în ape atât de complexe şi semnificative. Mulţumesc echipajului navei PSG Isaza a marinei chiliene, precum şi echipei mele care mi-a permis să fiu în siguranţă", a scris Barbara Hernandez pe contul său de Instagram.

În ţara sa, sportiva a parcurs înot, în 2 ore şi 11 minute, distanţa de 7 km în Lacul Chungara, cel mai înalt din lume, situat la peste 4.500 m deasupra nivelului mării.

Barbara Hernandez este prima femeie din Chile care are tripla coroană la înot în ape deschise, după ce a traversat Canalul Mânecii şi Canalul Santa Catalina în 2019, pe lângă faptul că a obţinut aurul înconjurând în jurul insulei Manhattan din New York, după ce a parcurs 47 de kilometri.

De asemenea, ea a făcut istorie fiind prima femeie care a traversat înot Canalul Beagle, o strâmtoare situată în Ţara de Foc, în sudul continentului american.

Un bărbat din Brazilia a muncit la aceeaşi companie timp de 84 de ani

Un bărbat în vârstă de 100 de ani din oraşul brazilian Brusque a intrat în Cartea Recordurilor Guinness pentru cea mai lungă activitate desfăşurată în cadrul aceleaşi companii: 84 de ani.

În pofida realizării sale extraordinare, sfatul lui Walter Orthmann pentru cei care doresc o viaţă profesională îndelungată şi împlinită este unul extrem de obişnuit: fă ceea ce îţi place şi stai departe de junk food.

"Trebuie să-ţi placă să munceşti. Am început să lucrez cu această dorinţă şi spirit de luptă", a declarat el într-un interviu.

"Nu poţi să faci orice meserie doar ca să spui că lucrezi. Nu funcţionează. Nu vei putea suporta asta", a mai spus el.

Potrivit presei locale, Orthmann a început să lucreze într-o fabrică de ţesături, în prezent cunoscută sub numele de RenauxView. La scurt timp după aceea, el a ocupat un loc în administraţia companiei şi în cele din urmă a devenit manager de vânzări.

Pentru a se menţine în formă, el face zilnic exerciţii de întindere şi îşi urmează cu stricteţe dieta.

"Chiar evit sarea şi zahărul", a afirmat el. "Evit lucrurile care sunt dăunătoare pentru intestine. Evit Cola şi alte sucuri. Consum doar alimente care sunt bune pentru organism. Asta îţi ajută cu adevărat corpul să fie tot timpul puternic", a mai spus Walter Orthmann.

O căpşună uriaşă i-a adus unui fermier din Israel un record mondial Guinness

Fermierul israelian Chahi Ariel a cultivat căpşuna cu cea mai mare greutate din lume, au anunţat joi reprezentanţii Guinness World Records, informează Reuters.

Cu 289 de grame, acea căpşună are o greutate de aproximativ cinci ori mai mare decât cele ale fructelor obişnuite din soiul local Ilan, a declarat Nir Dai, cercetător la Institutul Volcani din Israel, unde a fost obţinută căpşuna uriaşă.

Fructul are o lungime de 18 centimetri şi o circumferinţă de 34 de centimetri, potrivit unui mesaj publicat pe site-ul Guinness World Records.

Chahi Ariel a spus că a început să spere în obţinerea acestui titlu după ce a văzut cât de mult creştea căpşuna în ferma familiei sale, anul trecut. El a aşteptat confirmarea stabilirii unui nou record mondial şi a păstrat căpşuna într-un congelator, pentru a putea să dovedească ulterior calităţile acesteia.

Vremea neobişnuit de rece de la începutul anului 2021 a încetinit procesul de coacere a căpşunilor din Israel, permiţându-i fructului inclus în Cartea Recordurilor Guinness să câştige tot mai mult în greutate înainte să ajungă la maturitate.

Precedentul record în domeniu era deţinut de un fermier din Japonia, care a descoperit o căpşună cu greutatea de 250 de grame în recolta sa din anul 2015.

Diamantul negru Enigma, de 555 de carate, vândut la licitaţie cu 4,3 milioane de dolari

Diamantul negru Enigma, de 555, 55 de carate şi cel mai mare de acest tip, a fost vândut miercuri cu 3,16 milioane de lire sterline (aproximativ 4,3 milioane de dolari) la o licitaţie online organizată de casa Sotheby's, relatează EFE.

Licitaţia, căreia i s-a dat startul la 3 februarie, s-a prelungit până în ultimul minut cu o bătălie a ofertelor care i-a dublat preţul, de la 1,3 milioane la 2,6 milioane de lire sterline, şi a cărui sumă totală cu taxe şi impozite s-a ridicat în final la 3.161.000 de lire sterline.

Suma s-a încadrat în previziunile experţilor de la Sotheby's, care estimaseră un preţ de între 3 şi 5 milioane de lire sterline pentru preţiosul diamant.

Este vorba de cel mai mare diamante negru şlefuit, cu 55 de faţete şi dimensiunile de 54x44x32 de milimetri scos vreodată la licitaţie şi care a fost inclus în Cartea Recordurilor Guiness în 2006.

Nu se știe unde a fost descoperit diamantul Enigma

”Enigma este o piesă unică. Este greu să-l compari cu alte diamante, inclusiv cu alte diamante negre care au ajuns pe piaţă în anii trecuţi", a declarat pentru EFE specialista în bijuterii de la Sotheby's, Nikita Binani.

Originile acestei pietre preţioase, care înainte de vânzare va fi expusă în premieră publicului, reprezintă un mister, având în vedere că actualul proprietar, care a cumpărat diamantul în urmă cu peste două decenii, a dorit să păstreze anonimatul.

Nu se ştie exact nici când a fost descoperit acest diamant negru, iar casa de licitaţii notează doar că acest tip de nestemate se găsesc doar în Brazilia sau în Republica Centrafricană şi că în general s-au format în urmă cu aproximativ 2 sau 3 miliarde de ani, probabil în urmă impactului unui asteroid cu Terra.

Deşi în general diamantele negre au o valoare mai scăzută decât diamantele albe, Binani a precizat că diamantele de o anumită culoare încep să devină mai apreciate şi că vânzarea pietrei Enigma va impulsiona preţul acestor nestemate.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 30-12-2022 22:26